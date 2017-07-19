特朗普將提名洪博培為駐俄大使

圖片版權 Reuters Image caption 「通俄案」調查持續的氣氛下，洪博培的任命受到關注

美國白宮在周二（7月18日）宣佈，總統特朗普（Donald Trump）將提名前駐華大使洪博培（Jon Huntsman）擔任駐俄大使。

這一提名正值美國國會以及聯邦調查局（FBI）特別調查小組對俄羅斯被指涉嫌干預2016年美國總統大選持續調查之際，特朗普對這一職位的任命備受關注。

提名將需要得到美國參議院的確認。

57歲的洪博培一直被認為是特朗普心目中的駐俄大使人選，一經確認，他將在「通俄案」的不確定氣氛下前往莫斯科。

有關俄羅斯在2016年美國總統選舉期間是否曾共謀干預大選，以幫助特朗普當選，調查仍然在持續；美國媒體於周二披露，特朗普在二十國（G20）峰會期間可能曾與俄羅斯普京進行過第二次對話，但沒有官方記錄；特朗普對此予以否認。

俄羅斯總統普京多次否認曾干預美國大選。

說流利漢語的大使

洪博培是前猶他州州長，會說流利的漢語，在美國前總統奧巴馬（Barack Obama）第一任期內曾擔任駐華大使，至2011年離任轉而爭取獲得2012年總統大選的共和黨候選人資格，但最終失敗。

特朗普在去年競選總統期間曾批評洪博培，指他在擔任駐華大使期間放任中國在與美國的貿易中大大獲益。

洪博培在2016年的大選中曾經支持特朗普，但是在共和黨候選人在2005年一段蔑視女性的談話錄音披露後，洪博培轉而呼籲特朗普放棄參選。

1992年至1993年間，洪博培曾是前總統喬治·H·W·布什屬下的駐新加坡大使，當時他是美國100多年來最年輕的駐外國大使。

之後他又在2001到2003年在小布什政府擔任貿易副代表，任內與中國商定數項協議。

他曾兩度任猶他州州長，這是一個居民中有大量摩門教徒的州份，洪博培亦有同樣的宗教信仰。

今年三月曾有報導指洪博培將出任駐俄大使，莫斯科官員對此看法不一，一些官員認為他對俄態度不友好，另一些則表示歡迎任何願意與俄羅斯展開對話的外交官員。