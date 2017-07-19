圖輯：權傾一時領導人流離失所成難民

奧馬里給這幅畫取名為「地中海」。他表示，「我對阿薩德總統的描寫表示歉意。這是一個沒有重力的世界，我們所有的人都有脆弱的一面。這股風看不到，摸不著，卻使我們內心感到很沉重。但是這股風卻神秘地促使我們再次站起來。」