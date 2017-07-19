特朗普與普京德國G20期間「悄悄會談」？

圖片版權 AFP/Getty Image caption 特朗普與普京是在正式晚宴快結束時交談的，但白宮並沒有公布兩人談了什麼。

美國白宮確認，總統特朗普與俄國總統普京曾在本月的G20峰會期間會面，但這一消息此前並沒有對外公布。

特朗普與普京是在正式晚宴快結束時交談的，但白宮並沒有公布兩人談了什麼。

消息甫一齣，特朗普即譴責美國披露的這一消息"有病"。

兩人說了什麼？

你的器材不支持播放多媒體材料 G20峰會：特朗普與普京誰更有氣勢？

特朗普上台以來，媒體對他與俄國的關係十分關注。另有報道指，俄國干預了去年的美國大選。

美國的情報部門相信，莫斯科幫助特朗普當選。但俄國否認這一指稱，特朗普也說自己根本不會與俄國"共謀"。

這一新被披露的談話是在本月早些時候於德國漢堡舉行的G20峰會期間進行的。

克里姆林宮說，當時兩位領導人"有機會繼續晚宴時的談話"。但兩人究竟說了些什麼，外界無從而知。

又是"假新聞"？

圖片版權 Reuters Image caption 普京當時坐在妻子梅蘭妮亞的身旁。

美國媒體報道說，這次談話是特朗普主動開始的。當時，他走向坐在妻子梅蘭妮亞身旁的普京。

報道說，會談時，僅有特朗普與普京，以及普京的官方翻譯。當時也沒有媒體在場。

至於兩人到底談了多久，現在也並不明確。最先報道兩人會談的美國政治評論人士布萊墨說，兩人談了大概一個小時，且說兩人看似十分友好。

不過，布萊墨本人當時並不在場。白宮說，根本就沒有什麼長時間的會談，只是一個簡單的談話而已。

特朗普在聞悉後又上推特，說"假新聞"變得愈發不誠實，連一個G20上的晚宴也變得可疑了。