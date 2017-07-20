未來最大健康殺手 九種習慣讓你減少「癡呆」風險

圖片版權 PA Image caption 生活習慣是影響患病風險的關鍵因素之一。

癡呆症（dementia），又稱失智症、認知障礙症，是一種綜合徵。中國是世界上這一病症患者最多的國家，截至2013年，中國有4440萬人受其困擾，而到2030年這一數字預計會達到7560萬。

最近一項國際研究報告表明，如果可以有更多人可以始終關注自己的腦健康，三例癡呆症中就有一例可以得到預防。

報告中列出了與這個病症有關的九項關鍵因素，包括缺乏教育、聽力耗損、吸煙及缺乏活動等。這一研究已經在國際權威醫學學術期刊《柳葉刀》(The Lancet)上得到發表。

預計到2050年，全球癡呆症患者會達1億3100萬人。

可能導致癡呆症的9大因素

中年聽力耗損 - 佔致病風險的9%

沒有完成中等教育 - 8%

吸煙 - 5%

沒有對抑鬱症進行早期治療 - 4%

缺乏體能活動 - 3%

社交孤立 - 2%

高血壓 - 2%

肥胖症 - 1%

2型糖尿病 - 1%

上述9種被認為是可以人為做出改變的因素，總共佔致病風險的35%，其餘65%的因素則是人為無法控制的。（來源：Lancet Commission on dementia prevention, intervention and care）

報告的第一作者，倫敦大學學院（University College London）教授利文斯頓（Gill Livingston）表示，儘管癡呆症一般都是在晚年被診斷出來，但大腦一般在多年前就會開始變化。"現在開始行動可以極大地改善癡呆症患者和家人的生活，同時也可以為未來的社會帶來改變。"

改變生活習慣

這份由全球24名專家撰寫的報告顯示，生活習慣是影響患病風險的關鍵因素之一。

他們研究了建立"認知儲備"的好處，發現人們需要加強大腦的網絡，這樣即便在晚年大腦受損也可以讓大腦繼續運轉。

沒有完成中等教育是主要風險因素之一。參與研究的專家表示，那些活到老學到老的人可能會建立另外的大腦儲備。

另外一個主要的風險是中年聽力耗損，研究人員表示聽力損失會導致人們無法獲得一個豐富的認知環境，從而導致社交孤立和抑鬱，而這兩項也在癡呆症的可控因素之中。

報告還揭示了另外一個重要信息，對心臟好的事物對大腦也會有好處。

不吸煙，保持鍛煉，保持健康體重，治療高血壓和肥胖症不僅可以減少患癡呆症的風險，同時也可以降低心血管疾病和癌症的患病機率。

研究人員還說，儘管他們沒有足夠的數據在計算中涵蓋飲食和酒精的影響，但他們相信這兩種因素也同樣重要。

阿爾茨海默症協會（Alzheimer's Society）主任布朗（Doug Brown）說，儘管癡呆症不是不可避免的，但目前看來它會成為21世紀最大的健康殺手，我們需要認識到它的危害並開始改變自己的生活方式。

英國阿爾茨海默症研究研究所（Alzheimer's Research UK）首席科學官雷諾茲（David Reynolds）表示，除了進行預防方面的研究，還必須繼續研究尋找一種可以改變那些患者一生的治療方法。