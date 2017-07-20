章瑩穎案持續發酵 引發中國家長三思

圖片版權 FBI Image caption 章瑩穎一案在中國社交媒體上引起熱議。

年輕的中國女孩章瑩穎滿懷希望赴美深造，未料竟落入歹徒之手。這起案件不僅在美國華人和留學生群體中引起極大震動，在中國社交媒體上也熱議紛紛。

許多中國家長似乎從"望子成龍"的一味追求中醒悟，開始關注孩子在異國他鄉求學的健康與安全，甚至懷疑送本來在國內學業就很優秀的孩子出國深造是否明智？

最可怕是案件的偶發性

自中國改革開放以來，成千上萬的年輕人有機會走出國門，到世界其他國家學習深造，成就輝煌，不是本文所能概述的。我想探討的是章瑩穎被害案引發的迴響。

其實，在章瑩穎之前，中國留學生在海外遇害案例也有所聞，在英國也有過幾起，只是由於網絡和信息的發達，使章瑩穎案從發案開始人們就一路追蹤和關注，激起的漣漪自然就不可同日而語了。

圖片版權 Police handout Image caption 章瑩穎被害案嫌疑人克里斯滕森

章瑩穎的不幸激起眾多家長擔心的一個因素是：她遇害的偶發性，實在是可能發生在任何一個留學生身上。既不是恐怖襲擊，又不是校園槍擊案，也沒捲入吸毒或黑社會，她僅僅是想換一個便宜點的住處，簽一個租房合同，就這麼一去不復返了。

網絡上開始出現越來越多的文章關注海外留學生的人身安全，獻計獻策。我其實對此深感欣慰，作為一個家長，這是我多年來就一直感到不安的事情。

起因是十多年前的一個晚上，大約快半夜了，我在倫敦滑鐵盧火車站等車。這時我看到兩個大概十七、八歲的中國女孩從車站的肯德基快餐店出來，坐在椅子上，很疲勞的模樣，聽她們的口音很像是北京人。從她們斷斷續續的聊天中，我知道她們在學校上完課就來這家快餐店打工，剛剛下班，還要坐很長一段路的地鐵才能回到住處。

當時看著這兩個女孩，我就在想，她們的父母是否知道自己的寶貝女兒深夜還在異國他鄉的一個快餐店打工？我也擔心她們回家的路上是否安全。

從荷塘進入大海

借著章瑩穎案，我也分享一下對海外留學生安全問題的看法。

很多中國家長只希望送孩子到海外深造，而對孩子在他國將遇到什麼情況則知之甚少。對於大多數是獨生子女的中國留學生，突然從一切由家長關照的環境裏，來到陌生甚至語言不通的國度，不能不說是一個"文化震撼"，他們要面臨的挑戰是極大的。

圖片版權 FBI Image caption 章瑩穎獨自前往新住宿地簽約，一去未返。

特別是倫敦和紐約這樣的國際大都市，情況的複雜是任何一個中國城市都無法相比的。倫敦，的確是一座英國城市，但這裏的居民中一半以上都是外國裔 － 來自世界各大洲，就連倫敦現任市長薩迪克.汗都是南亞裔的。這個城市有上百種語言 － 因此也成為世界配音之都，講什麼語言的人都能找到。

留學生來到這裏，就猶如從小池塘出來被扔進了大海，你要在波濤洶湧的海洋裏學習遊水，劈波斬浪。有人曾說，如果你能在倫敦倖存，應該能在世界任何城市生存

那麼，對中國留學生來說，最應該注意的安全問題是什麼呢？除了堅決不能吸毒或捲入犯罪活動，遵紀守法之外，也許居住地點是最重要的因素之一。初來乍到的學生最好住在學校推薦的地方，跟其他同學住在一起，哪怕租金略貴也值得。而最最忌諱的事就是租房圖便宜。

一般來說，租房都按市場價走，房租過於便宜一定是有原因的，絶大多數原因是鄰里街區治安不好，而這，有可能是致命的。

慘痛教訓

我曾經有兩個同事都有過慘痛的教訓，一位是中國人，一位是英國人，都是男士。他們都因為租金便宜而在治安較差的地區租房。我們曾經勸他們換個地方吧，但他們說，我們是男生，不怕。結果，兩人都先後被搶劫，來上班時鼻青臉腫。

其次，最好結伴而行，大家都是獨自來到異國學習，互相照應，保持與家人和朋友的聯繫，了解駐地的社區情況和報警電話，有事立即報警。另外，倫敦等國際都市生活豐富多彩，入鄉隨俗，體驗參與都是留學生活的一部分，但是千萬要注意安全，不要輕信陌生人，記住：人不可貌相，風度翩翩，道貌岸然可不見得是好人。劫持章瑩穎的人看上去像壞人嗎？他竟然還是大學裏的助教！

海外留學生涯充滿新鮮，充滿挑戰，也充滿機遇。無數的學子都成功地接受了挑戰，完成了學業，開闊了視野，實現了人生價值。希望所有的留學生在學習、娛樂的同時，注意安全，讓遠在家鄉的親人放心。