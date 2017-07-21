圖輯：搖滾樂隊「林肯公園」主唱貝寧頓

圖片回憶「林肯公園」樂隊主唱貝寧頓（Chester Bennington）的一生。他被發現在美國自殺身亡。

圖片版權 Getty Images Image caption 2015年5月，貝寧頓在曼谷。

貝寧頓自殺時年僅41歲。他是美國搖滾樂隊「林肯公園」的主唱。洛杉磯的驗屍官證實，這位歌手明顯死於上吊。

圖片版權 Getty Images Image caption 2007年5月30日，貝寧頓在巴黎貝西綜合體育館演唱。

「林肯公園」組建於1996年，貝寧頓在兩年後加入。2000年，這支樂隊憑借專輯《混合理論》（Hybrid Theory）獲得巨大成功，這張專輯賣出7000萬張。「林肯公園」還獲得了兩項格萊美大獎。

圖片版權 Getty Images Image caption 今年5月，貝寧頓在好友康奈爾葬禮上演唱。康奈爾同樣死於上吊自殺。

今年5月，貝寧頓在聲音花園樂隊（Soundgarden）主唱克里斯•康奈爾（Chris Cornell）的葬禮上演唱。康奈爾是貝寧頓的密友，死於上吊自殺。

圖片版權 Getty Images Image caption 2014年7月24日，貝寧頓在加州聖地亞哥演唱。

貝寧頓曾公開談及自己艱難的成長經歷，包括他11歲時父母的離異，還有他多年遭受一位家庭成員的性侵。他曾因常年酗酒和使用毒品而陷入麻煩。

圖片版權 Getty Images Image caption 2012年9月，貝寧頓在墨西哥演唱。

但最近一段時間，貝寧頓的個人麻煩似乎得到了緩解。他說自己已經6年沒有碰過酒精。貝寧頓為今年5月樂隊出品的最新專輯《光芒再現》（One More Light）感到高興。樂隊正凖備在本月晚些時候啟動全球巡演。

圖片版權 Getty Images Image caption 7月7日，貝寧頓在東京演唱。

今年4月，在倫敦為樂隊的全球巡演進行宣傳時，貝寧頓在問答環節透露，他有時對這個世界感到憎恨。貝寧頓身後留下了一個妻子和6個孩子。他經歷了兩次婚姻。

圖片版權 Getty Images Image caption 2008年2月，貝寧頓參加慈善組織活動，幫助遭受颶風影響的新奧爾良重建家園。

貝寧頓經常為一些慈善組織籌款。本圖中是他2008年新奧爾良颶風後參加公益活動。

圖片版權 Getty Images Image caption 2011年9月21日，貝寧頓在雅加達演唱。

「林肯公園」及其成員在東南亞特別受到歡迎。這支樂隊多年來在馬來西亞、新加坡、菲律賓和印尼（本圖為2011年9月在印尼）演出。「林肯公園」計劃今年11月在日本演出。

.