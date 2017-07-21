圖輯：搖滾樂隊「林肯公園」主唱貝寧頓

  • 2017年 7月 21日

圖片回憶「林肯公園」樂隊主唱貝寧頓（Chester Bennington）的一生。他被發現在美國自殺身亡。

Chester Bennington in Bangkok (03 May 2015) 圖片版權 Getty Images
Image caption 2015年5月，貝寧頓在曼谷。

貝寧頓自殺時年僅41歲。他是美國搖滾樂隊「林肯公園」的主唱。洛杉磯的驗屍官證實，這位歌手明顯死於上吊。

Chester Bennington performs in Paris-Bercy (30 May 2007) 圖片版權 Getty Images
Image caption 2007年5月30日，貝寧頓在巴黎貝西綜合體育館演唱。

「林肯公園」組建於1996年，貝寧頓在兩年後加入。2000年，這支樂隊憑借專輯《混合理論》（Hybrid Theory）獲得巨大成功，這張專輯賣出7000萬張。「林肯公園」還獲得了兩項格萊美大獎。

Brad Delson and Chester Bennington perform during funeral services for Soundgarden frontman Chris Cornell at Hollywood Forever Cemetery on May 26, 2017 in Hollywood, California. 圖片版權 Getty Images
Image caption 今年5月，貝寧頓在好友康奈爾葬禮上演唱。康奈爾同樣死於上吊自殺。

今年5月，貝寧頓在聲音花園樂隊（Soundgarden）主唱克里斯•康奈爾（Chris Cornell）的葬禮上演唱。康奈爾是貝寧頓的密友，死於上吊自殺。

Chester Bennington performs on stage in San Diego, California (24 July 2014) 圖片版權 Getty Images
Image caption 2014年7月24日，貝寧頓在加州聖地亞哥演唱。

貝寧頓曾公開談及自己艱難的成長經歷，包括他11歲時父母的離異，還有他多年遭受一位家庭成員的性侵。他曾因常年酗酒和使用毒品而陷入麻煩。

Chester Bennington performing in Monterrey, Mexico (12 September 2012) 圖片版權 Getty Images
Image caption 2012年9月，貝寧頓在墨西哥演唱。

但最近一段時間，貝寧頓的個人麻煩似乎得到了緩解。他說自己已經6年沒有碰過酒精。貝寧頓為今年5月樂隊出品的最新專輯《光芒再現》（One More Light）感到高興。樂隊正凖備在本月晚些時候啟動全球巡演。

Chester Bennington performing in Tokyo (07 July 2017) 圖片版權 Getty Images
Image caption 7月7日，貝寧頓在東京演唱。

今年4月，在倫敦為樂隊的全球巡演進行宣傳時，貝寧頓在問答環節透露，他有時對這個世界感到憎恨。貝寧頓身後留下了一個妻子和6個孩子。他經歷了兩次婚姻。

Chester Bennington (left) lines up boards before hammering frames together as he works with Music for Relief and Habitat for Humanity while rebuilding homes affected by Hurricane Katrina (28 February 2008) 圖片版權 Getty Images
Image caption 2008年2月，貝寧頓參加慈善組織活動，幫助遭受颶風影響的新奧爾良重建家園。

貝寧頓經常為一些慈善組織籌款。本圖中是他2008年新奧爾良颶風後參加公益活動。

Chester Bennington (centre) performs with Linkin Park in Jakarta (21 September 2011) 圖片版權 Getty Images
Image caption 2011年9月21日，貝寧頓在雅加達演唱。

「林肯公園」及其成員在東南亞特別受到歡迎。這支樂隊多年來在馬來西亞、新加坡、菲律賓和印尼（本圖為2011年9月在印尼）演出。「林肯公園」計劃今年11月在日本演出。

.