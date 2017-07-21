中印邊境對峙會走向何方？

圖片版權 Getty Images Image caption 中印兩國邊境糾紛由來已久。

瀏覽最近一個月以來關於中印邊境對峙的新聞頭條，你可能會有這樣的感覺：兩個亞洲巨人正處於武裝衝突的邊緣。

這種論調帶有預測和威脅成分。一家新德里的報紙說，中國警告稱這場對峙"會升級為一場全面衝突"。另一家報紙則說"中國在對峙中保持強硬姿態"。

北京的國有媒體開始警告印度不要忘記1962年的邊境戰爭，並且翻出了當年的報道和圖片。《環球時報》顯得尤其好戰，先是譴責印度干涉公路項目侵犯了不丹主權，隨後又指稱"如果印度在一些點上激起衝突，其後果將是面對一場和中國的全面對抗"。

6月中旬開始的這場最近對峙發生的地點是中國稱為洞郎（Donglang）、印度稱為都克欄（Doklam）的一片邊境高地。衝突的起源是印度阻攔中國在該邊境區域擴建道路。

這片高地位於中國南部、印度東北錫金邦（Sikkim）以及不丹的交界地帶。中國和不丹在這一區域有領土糾紛，而印度支持不丹。

印度的關注點是，一旦中方完成了這些道路建設，中國軍力會更加方便地覆蓋在戰略上十分敏感的"雞脖子"地帶（chicken's neck），這一20公里寬的咽喉地帶是印度本土和7個東北邦的連接走廊。

Image caption 發生對峙的洞朗地區位於不丹印度中國交界處。

對峙開始以來，中印雙方均在邊境區域增派了軍隊，並要求對方後撤。

這場對峙呈現的升級態勢讓人們感覺似曾相識。

對於擁有漫長高原邊境線的中印兩國來說，在界限模糊的邊界發生對峙已不是第一次，小規模的越界事件時有發生。這次發生對峙的洞郎/都克欄區域就在1967年爆發過衝突。1986-1987年期間，兩國更是在位於阿魯納恰邦（Arunachal Pradesh，中國稱藏南地區）的邊境區域發生了長時間的對峙和軍力競賽。

新德里認為北京試圖通過這次對峙考驗印度對不丹的承諾。分析人士舒克拉（Ajai Shukla）寫道，"中國對（印度和不丹）這種親密關係感到難受，正持續施加壓力以分解這一關係。"

這一次中國增加了賭注。中國外交部發言人陸慷本周二說，印度軍隊必須離開這一區域，以避免態勢進一步升級。

"不是虛張聲勢"

印度分析人士認為，來自中國的警告不應被忽視。"一般來說，中國的方式是在動武之前發出明確的聲明和警告。我認為，我們不應該忽視或者把這些警告當作虛張聲勢，"一位中國問題專家告訴我。

圖片版權 Getty Images Image caption 1962年，中印曾爆發邊境戰爭。

1962年，中國國有通訊社新華社提前警告，"印度應該從戰爭邊緣後撤"。

雖然這並不意味著中國在新的對峙發生後正在凖備動手。在事態延續的情況下，雙方都因為發生在這一重要戰略區域的對峙而受到類似的指責。

2012年，印度和中國曾經同意，中國和不丹以及緬甸三國交界區域邊境問題的最終解決要尊重各方意見。這種態度一直維持到現在。

印度認為中國在洞郎地區修路的行為可能破壞現狀，並在不丹向其求助的情況下派兵抵抗中國軍隊的行為。

中國則堅持稱，印度軍隊入侵了洞郎/都克欄區域，以幫助不丹，這違背了國際法。陸慷說，印度不應該 "把侵略視為達到政治目的的手段"。

有分析人士認為，印度擔心中方的修路行為"帶來嚴重的安全後果"，但其採取公開拆毀公路設施的行動可能犯了錯。

一位分析人士告訴我，"我認同這（指中國的修路舉動）會帶來安全方面的擔憂，但印度如此強硬地表達這種聲音是錯誤的。我們可以指責中國破壞現狀。做的過火之後，我們（指印度）固然可以達到個人目的，但中國也會利用這種機會。"

對峙的下一步？

圖片版權 AFP Image caption 2013年，印度軍隊在印巴邊境巡邏（資料圖）。有觀點認為，按照印度軍隊進入洞郎地區阻止中國修路的相同邏輯，第三國軍隊也可以進入富有爭議的克什米爾區域。

上述說法有一定道理。來自一家中國智庫的分析人士龍興春表示，按照印度軍隊進入洞郎地區阻止中國修路的相同邏輯，第三國軍隊也可以進入印度和巴基斯坦之間富有爭議的克什米爾區域。"即使印度的行動源於不丹的懇求，這種行為也只能被限制在不丹固有領土而不是爭議地區。"

很明顯，要結束這場對峙，需要三方在不傷面子的情況下達成協議。在中方態度日趨強硬的情況下，很多人認為尋求"讓各方保住面子的第三條道路"顯得很複雜，而且耗時很久。中印關係目前已經退到了近年來的最低點。

圖片版權 Getty Images Image caption 分析認為習近平和莫迪在漢堡G20峰會上錯過了解決爭端的一次良機。

中國和印度可能在本月早些時候錯過了一次解決爭端的良機。習近平主席和莫迪總理在漢堡G20峰會上沒有實現會談。印度方面說莫迪的日程上從沒有安排這一會談。中國方面則表示目前氣氛不適於安排會談。

接下來還有一個機會窗口。富有影響力的印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）本月晚些時候將訪華參加一個金磚國家會議。作為中印邊境問題特別代表的多瓦爾可能會在北京和中國外交高官楊潔篪會面。

一位前外交官說，雙方都將此事件看作有關威望的問題。

儘管中印雙邊關係降溫，但兩國發生戰爭的可能性仍然不大。

"我認為兩國都不想發生武裝衝突。沒有人對戰爭感興趣。對峙區域也沒有值得發生武裝衝突的因素。但是兩國可能都會感覺威望受損，這將導致一場持久的對峙，" 印度新德里政策研究智庫高級研究員斯裏納特•拉加萬（Srinath Raghavan）對我說。