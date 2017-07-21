美朝關係持續惡化 美國將禁止公民訪問朝鮮

圖片版權 Reuters Image caption 在朝鮮接團的高麗旅行社和青年先鋒旅行社說，這一禁令將在7月27日宣佈，且在宣佈後30天生效。

美國將宣佈禁止本國公民赴朝鮮訪問。

在朝鮮接團的高麗旅行社和青年先鋒旅行社說，這一禁令將在7月27日頒布，且在宣佈後30天生效。

若美國公民此後要進入朝鮮，則需獲得特別許可。

這兩家旅行社說，是瑞典使館告訴他們這一消息的。瑞典使館一直在朝鮮協助美國處理外交事務。

美國官員也向美國媒體確認了這一消息，並說這一決定與此前死亡的美國學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）有關。不過，華盛頓並沒有確認具體實施的時間和範圍。

瓦姆比爾此前隨青年先鋒旅行社前往朝鮮。他在2016年離境時被捕，並被指竊取朝鮮的宣傳畫。他隨後被判入獄15年，在今年6月被釋放返美後死亡。

你的器材不支持播放多媒體材料 瓦姆比爾此前隨青年先鋒旅行社前往朝鮮。他在2016年離境時被捕。

外界是怎麼知道這一消息的？

高麗旅行社和青年先鋒旅行社同時在周五對外界說，瑞典使館通知他們這一禁令即將頒布。

青年先鋒旅行社的比亞德（Rowan Beard）對BBC說，瑞典使館同時也呼籲所有在朝的美國人立即離境。

他還說，瑞典使館正在試圖確認究竟還有多少美國遊客在朝鮮。

青年先鋒旅行社在一份聲明中說，在禁令正式執行後，若有美國公民試圖前往朝鮮，他們的護照都回被政府註銷。

高麗旅行社的考克威爾（Simon Cockerell）說，雖然人們還不知曉最終禁令將如何措辭，但可以確認的是，美國人將不被允許前往朝鮮。

美聯社引述美國官員的話說，美國國務卿蒂勒森已經決定對朝鮮實行"地理旅遊限制"。也就是說，使用美國護照進入朝鮮將被認為是違法的。

圖片版權 Reuters Image caption 旅遊團在朝鮮期間也要接受嚴格的監控。

旅行社都怎麼說？

考克威爾對BBC說，在禁令正式生效前，他的旅行社將會繼續帶美國人前往朝鮮旅遊。

"如果他們的國家允許他們去（旅行），我們會把他們帶過去，"他說。

考克威爾補充道："這不僅是行業的不幸，也是朝鮮人的不幸，因為他們想要知道美國人究竟是怎樣的。"

在美國學生瓦姆比爾死後，總部設在中國的青年先鋒旅行社宣佈不會再把美國公民帶往朝鮮了。

朝鮮是在2010年才開始接收美國遊客的。不過，美國國務院並不知道究竟有多少美國人去過了朝鮮。一些旅行社說，每年有最多1000美國人去朝鮮旅行。

除了瓦姆比爾外，目前還有三名美國公民遭到朝鮮扣押：

圖片版權 AFP Image caption 2016年3月，金東哲在朝鮮電視上哭泣認罪。