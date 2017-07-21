特朗普上台半年 白宮新聞發言人斯派塞請辭

你的器材不支持播放多媒體材料 斯派塞1月份指責媒體"虛假"報道參加總統特朗普就職典禮的人數。

美國白宮新聞發言人肖恩·斯派塞（Sean Spicer）周五（7月21日）向總統特朗普提出辭職。

斯派塞的決定是在特朗普任命紐約的金融家安東尼·斯卡拉姆齊（Anthony Scaramucci）擔任白宮通訊聯絡主任後做出的。美國媒體報道稱，斯派塞對總統的決定感到不滿。

斯派塞的新聞發佈一直是電視媒體關注的對象，但過去幾周他並沒有出現在鏡頭前。

《紐約時報》報道說，今年45歲的斯派塞對總統的任命十分不認同，並表示這將是"一個重大的錯誤"。

斯派塞究竟何許人？

圖片版權 AFP Image caption 斯派塞的新聞發佈一直是電視媒體關注的對象，但過去幾周他並沒有出現在鏡頭前。

返回到2014年，斯派塞應羅得島上母校的邀請，回去給學弟學妹講話。作為過來人，他給了他們17條應該信奉的"人生信條"。第16條是這樣的：

"要聽媽媽的告誡：關鍵不在於你說了什麼，而在於你是怎麼說的。你說話時的語氣、語調很重要。"

他當年在羅得島的母校還告誡台下的高中生，他們對自己要誠實。"人生信條"的第8條是這樣的："相信直覺。假如感覺不對勁，就要謹慎。"

如果斯派塞本人也遵循這些信條，那麼今後四年負責報道白宮事務的記者從新聞發言人嘴裏不大可能聽到婉轉、隱晦、含糊的措辭，或是裹了糖衣的苦藥。

"希望他賺很多錢"

圖片版權 AFP Image caption 周五，斯卡拉姆齊首次以通訊聯絡主任的身份與媒體見面。

周五，斯卡拉姆齊首次以通訊聯絡主任的身份與媒體見面。他說，總統特朗普"有著世界上最敏銳的政治直覺"。與斯派塞時常與媒體衝突的風格不同，斯卡拉姆齊的"首秀"顯得更加輕鬆。

斯卡拉姆齊的前任杜布克（Mike Dubke）於今年5月辭職。此後，斯派塞同時兼任這一職務。

"我對能夠為總統特朗普、這個偉大的國家服務感到十分榮幸，"斯派塞在推特上寫道："我會繼續工作到八月。"

斯卡拉姆齊在今日的發佈會上表揚了斯派塞。"他是一個真正的愛國者，"他說："我希望他走了以後能夠賺很多錢。"