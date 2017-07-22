中國軍艦首次在波羅的海進行演習

圖片版權 AFP Image caption 中國的 052D型驅逐艦裝備了防空導彈、巡航導彈和魚雷系統。（資料圖）

三艘中國軍艦已進入波羅的海，開始和俄羅斯進行聯合海上軍演。

由驅逐艦、護衛艦以及補給船隻構成的這支中國艦隊將在俄羅斯的加裏寧格勒（Kaliningrad）附近進行為期一周的訓練。加裏寧格勒是俄羅斯的一處軍事基地。

參加演習的中國驅逐艦"合肥號"是一種裝備了導彈的052D型艦隻。

俄羅斯方面則派出了兩艘護衛艦、一些其它艦船以及軍機參加演習。演習的科目包括反潛、反艦以及搜救。

2012年以來中俄每年都開展聯合軍演，但在波羅的海演習還是第一次。這次演習受到了北約的密切關注。

西方盟國已經在波蘭以及波羅的海三國（愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛）增加了軍力。北約譴責俄羅斯在該區域進行挑釁性的演習。

曾經作為前蘇聯領土的波羅的海三國對此次中俄軍演高度警惕，俄羅斯在烏克蘭東部衝突中扮演了重要角色。

Image caption 此次中俄聯合海上軍演地點位於波羅的海，波羅的海三國曾經屬於前蘇聯。

俄羅斯國防部長稱此次聯合軍演的高潮在7月25-27日之間，演習使用的官方語言是俄語。俄羅斯的波羅的海艦隊部署在波羅的斯克（Baltiysk）。

中國的052D型艦船配備多種武器系統，包括巡航導彈、防空導彈以及魚雷。"合肥號"從2015年12月起服役。

中國官媒《人民日報》的一篇文章稱，聯合演習"只是每年舉行的常規舉動，不針對任何第三方或者特定局勢"。其目的是提升中俄兩國"全面戰略協作伙伴關係"。

文章引用一位匿名觀察者的話稱，"中國使用北海海域合理合法。北約可能會感覺尷尬並希望削弱中俄合作關係。"