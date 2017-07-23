日本首相夫人安倍昭惠為什麼不跟特朗普總統說話？

圖片版權 AFP Image caption 安倍昭惠早於今年2月就曾跟特朗普碰面。

日本人星期五（7月21日）一早就意外發現，世界正熱切檢視首相夫人的英語會話水平。

這是因為美國總統特朗普接受《紐約時報》的專訪時，表示日本首相夫人安倍昭惠不會說英語。

但網民很快就翻案——網民在YouTube上發現一段安倍昭惠用英語演講的視頻，於是大家開始臆測，安倍昭惠是假裝不懂英語，借此避免與特朗普交談。

批評特朗普的人將安倍昭惠視為英雄，美國傳媒大篇幅報導，但真相未必如此非黑即白。

雖然特朗普稱安倍夫人連「你好」（Hello）都不會或許是誇大其詞，但有能力朗讀一篇預先寫好的英文講詞，不代表她有能力在晚餐會上侃侃而談。

安倍昭惠之前在外交場合中，幾乎全是透過翻譯來交談。 BBC過去邀請她接受訪問，當局表示，接受訪問的前提是，採訪要以日語進行。

圖片版權 AFP Image caption 估計在2月份的會面中，特朗普與安倍昭惠是透過翻譯交談。

對於特朗普憶述G20峰會上的這段經歷所引起的騷動，日本外務省發言人對BBC表示，此屬於私人對話，政府不會發表評論。

「同時，我們發現特朗普總統在受訪時表示他很享受與安倍夫人共進晚餐，她是位令人喜愛的女士。」外務省發言人補充說到。

但日本民眾對這件事議論紛紛，可以分成三大類意見：

第一：為什麼她要懂英文？

《赫芬頓郵報》日本版主編長野智子質問特朗普會不會用日語講「你好」。一位Twitter網民@cevicherohack表示，會說英語的人以為全世界的人都會英語，這樣的想法很惱人。

第二：雖然英文不是她的母語，特朗普總統也可以主動攀談？

網民@hidezumi認為特朗普總統不主動開啟對話是不禮貌的行為，《紐約時報》日籍女記者田淵廣子說，或許特朗普才是有溝通技巧問題的那個人。

圖片版權 Twitter/@HirokoTabuchi

第三：她可能不希望「多說多錯」，所以索性不說話

英語不是我本人的母語，我也是經過長年累月的訓練，才有自信在飯局中開啟話題。

網民@Riepyan同意這種「假設人人能友善地用簡單英語和你對話」，是錯誤的想法。

目前來講，日本傳媒在這件事上基本保持中立，只報道美國媒體如何報道。又或者是因為安倍昭惠本身就是充滿爭議的人物，尤其是因為民族主義學校事件仍然持續，安倍夫人處身於暴風眼中。

無論真相如何，我們還是可以說，在日本，沒有人預料到安倍夫人會成為特朗普這篇專訪的焦點。