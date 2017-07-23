特朗普堅稱自己對赦免有「完整權力」

圖片版權 EPA Image caption 特朗普在推特上稱自己對赦免有「完整的權力」。

美國總統特朗普堅稱自己有赦免的「完整權力」，據報道，他正在考慮對家族成員、助手甚至自己行使總統赦免權。

一名民主黨發言人表示這樣的報道「令人極度不安」。

美國當局正在調查特朗普團隊與俄羅斯之間可能的聯繫。情報機構認為俄羅斯試圖幫助特朗普當選總統。

俄羅斯否認此事，特朗普也說和俄羅斯絶無聯繫。

《華盛頓郵報》上周四報道，特朗普和他的團隊正在尋找赦免親信的方法。

美國總統能夠在判決成立，或甚至該名人士被控罪之前執行赦免。

稱有關報道「令人不安」的民主黨參議員馬克‧華納（Mark Warner）說：「赦免任何與此有關的人將會是越過底線的行為。」

圖片版權 EPA Image caption 特朗普指責《華盛頓郵報》的報道是非法洩漏，必須停止。

上周六，特朗普在推特（Twitter）上說：「所有人都同意美國總統有完整的權力執行特赦。但為什麼只有在唯一的犯罪行為是洩漏情報時，人們才想到這一點？假新聞。」

關於特朗普的司法部長與俄羅斯特使就關於選舉相關事務會面的報道，特朗普也攻擊這是「非法洩漏情報」。

《華盛頓郵報》報道，美國司法部長傑夫•塞申斯（Jeff Sessions）與俄羅斯駐美國大使謝爾蓋·基斯利亞（Sergey Kislyak）會過面。該報紙引述了現任及前任美國官員由情報單位處攔截到的、基斯利亞呈報給上級的版本。

其中一個引言說基斯利亞對塞申斯談到關於競選的議題，包括特朗普對與俄羅斯相關之重要政策的態度。

塞申斯今年上半年在聽證會上表示，自己沒有在選舉期間和俄羅斯連絡。後來事實證明他的確有與俄羅斯連絡，他又說在會面時沒有討論選舉。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國司法部長傑夫·塞申斯

一名官員向路透社確認了攔截到的內容，但內容無法獨立核實。

《華盛頓郵報》採訪的官員表示，基斯利亞可能誇大其詞，並且引述司法部發言人的話，稱塞申斯沒有談及如何干預選舉。

但《華盛頓郵報》的報道將焦點放在特朗普周六上午發出的推特上。

「一個從亞馬遜的華盛頓時報新洩漏的情報，這次是針對傑夫•塞申斯。這是非法洩漏，就像科米一樣，必須停止！」特朗普說。

《華盛頓郵報》目前由網絡商店巨頭亞馬遜的創始人傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）所擁有。貝佐斯偶爾和特朗普有爭吵。「科米」指的則是詹姆斯·科米（James Comey），特朗普解除了科米的聯邦調查局（FBI）局長職務。