韓國女將為什麼能「稱霸世界」？

圖片版權 Getty Images Image caption 騰個地方吧，韓劇美女。這些韓國女性正在世界舞台為韓國拿回無數點讚

上星期，韓國高爾夫新秀樸城炫在美國新澤西州貝德明斯特舉行的第72屆美國女子公開賽上奪得大滿貫首冠。

她在賽後接受記者採訪時這樣形容自己的感受：心情就像是站在雲端一樣!

2011年以來，韓國選手幾乎包攬美國女子公開賽冠軍（僅有例外：2016年美國選手藍恩奪冠；2014年韓裔美國選手魏聖美奪冠），本年度前十強中竟然有八名韓國人。難怪有媒體驚呼，這是美國女子公開賽，還是韓國女子公開賽？

（小資料：韓國官方媒體韓聯社報道，韓國及韓裔球員已包攬了今年以來三項大滿貫冠軍，4月全日空錦標賽和上月PGA錦標賽冠軍也分別是韓國球員柳簫然和韓裔美國球員姜孝林。）

韓國女將為什麼能夠稱雄世界高爾夫球壇呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 樸城炫：以後還會有大滿貫嗎？

只有K-Pop？

過去幾十年，韓國成為流行文化的輸出大國。"韓流"從地區刮向世界，韓國的流行歌曲K-Pop和電視連續劇K-Drama持續走紅。

現在，高爾夫也加入"韓流"行列，韓國女選手在世界舞台收獲批量點讚。

高爾夫粉絲Jin Joo-so在臉書評論，"許多人總是只把韓國女人和歌星、電視明星聯繫在一起。但是，樸城炫不過是我們韓國諸多高爾夫女傑當中的一位。"

長年的艱苦訓練、緊張激烈的競爭，造就出一批強大的韓國女性，給高爾夫這個傳統上"男人的遊戲"帶來革命性的轉變。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國並非只輸出美女組合

下苦功夫

埃里克·弗萊明（Eric Fleming）是SeoulSisters（韓國姐妹）—專追韓國選手的粉絲網站的負責人。他說，韓國女性稱雄高爾夫球壇，原因很簡單：刻苦。

他說，如果一個韓國女孩顯示出有高爾夫天分，整個家庭會竭盡全力支持她追逐夢想，需要投入全家大部分存款也在所不惜。作為回報，女孩自己也需要竭盡全力、爭取最大限度實現自己的潛力。

高爾夫競爭激烈，想出人頭地壓力巨大。但是，現實也非常殘酷、悲哀：並不是所有的人都能捧回大滿貫。

弗萊明說，那些登上巔峰的選手需要投入長期艱苦的訓練，期間，她們養成堅韌心態，這會確保她們繼續努力、最大限度提升自己。

他還說，如果韓國女選手闖進了LPGA（美國女子職業高爾夫協會）公開賽，"我認為她一定會有更強的奪冠決心，因為她已經付出了那麼多的心血和投資。"

"她必須作出巨大的犧牲，很多美國選手不會這樣。"

更多關注高爾夫：

圖片版權 Getty Images Image caption 樸世莉：新韓流的創始人

承受壓力

眼下，韓國高爾夫選手正在經歷黃金時代。樸世莉被普遍看作這股新韓流的創始人。

今年39歲的樸世莉生於大田廣域市，曾經多次奪得美國女子職業高爾夫球巡迴賽四大公開賽的冠軍，並獲得進入世界高爾夫球名人堂的殊榮。

樸世莉的成功故事激勵了一大批韓國女選手。

她在首爾接受BBC採訪時表示，"我為她們驕傲！看到這麼多韓國選手在巡迴賽上獲得成功，讓我對自己過去所做的也頗感自豪。"

"我們一同證明、而且將繼續證明，不管來自哪個國家、背景和處境如何，如果為實現自己的夢想付出足夠的刻苦和努力，一切都是可能的。"

她還談到，韓國"競爭激烈的訓練機制"幫助很多韓國女選手更好適應殘酷的比賽。

"高爾夫重覆性很強，很多時候，保持恆心難度很大。我曾擁有的是刻苦、執著、熱愛和許多許多支持。"

"從文化角度來看，韓國人從很小的時候就開始承受巨大的壓力。所以，自然，我們在巡迴賽中也能更好地應對壓力。"