人和動物速度高手過招想贏？別逗了！

圖片版權 SPL/DISCOVERY Image caption 「飛魚」菲爾普斯將凖備和大白鯊一爭速度高下。

號稱"飛魚"的菲爾普斯就算是外掛"尾鰭"，和對手大白鯊的速度也天壤之別，更別提"不敢在同時間一起下水"了。但史上挑戰動物"高手"的人類名將並不止"飛魚"一人。

毋庸置疑，有"飛魚"美稱的菲爾普斯應該能代表目前人類在水裏的最快速度。不過他也最多被稱作是"魚"，最快不過每小時5-6英里，比起輕輕鬆松一躥就能遊出每小時25英里的任何一隻大白鯊而言，是不是差得太遠了。

據信咱們這位史上最棒的游泳奧運冠軍將在100米項目上向大白鯊發起挑戰：但是在南非的開闊水域裏、不是奧運百米泳池裏。而且，這位美國游泳名將還將"外掛"正式比賽裏無法使用、但能巨大提升速度的"尾鰭"。

圖片版權 DISCOVERY Image caption 據信菲爾普斯配備的「尾鰭」能將速度提升兩倍。

而且，菲爾普斯說，出於安全考慮，他是不會和對手大白鯊"在同一時間下水的"。

但史上還就有挑戰動物速度高手的著名運動員，菲爾普斯不是第一個。他們和動物高手過招兒有的是為了賺錢、有的是為了慈善事業、還有的是為了賺眼球。

和獵豹賽跑

南非名將哈巴納是世界英式橄欖球賽事裏跑得最快的運動員。為了能讓全球更多人關注獵豹數量的銳減，他在2007年和這種在地球陸地表面跑得最快的動物比試了一回賽跑。

哈巴納雖然沒有奧運短跑冠軍博爾特那麼快，但他的百米最好成績也達到了10.4秒。

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讓獵豹跑起來的"誘惑"是百米終點晃來晃去的一隻羊腿。儘管比賽允許這位23歲的橄欖球名將搶先跑、而且拼了命跑，但"參賽"的獵豹最初還是以微弱優勢搶先衝過終點。

哈巴納不服，但在第二次比賽裏敗得"慘不忍睹"。

和海豚比游泳

前世界男子百米自由泳冠軍馬格尼尼能在2011年與兩隻海豚比賽游泳。

這場"比賽"在羅馬舉行。而且，馬格尼尼和海豚在同一個泳池一起比賽。

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由於海豚速度太快，比賽規定這名意大利選手只要遊單程就行，而"參賽"的海豚必須遊往返。

但即便這樣想贏也是沒戲。兩隻海豚輕而易舉地"拿下"在水裏呼哧帶喘的馬格尼尼。

不過，馬格尼尼後來說，他似乎"有些愛上"其中的一隻叫做"裏亞"的海豚了。

和馬賽跑

這位為了生計和馬賽跑的是著名的美國短跑名將傑西歐文。

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這位1936年柏林奧運會上在希特勒眼皮底下奪取多枚金牌的美國選手，回到美國後卻生活拮據。

當時的美國種族歧視依舊盛行，而且體育也尚未職業化。

為了謀生，傑西歐文在眾目睽睽之下和賽馬比賽跑。據說當時發令槍靠近馬的一側，所以歐文能借馬聽到槍聲一驚的瞬間搶先跑出去，但他也不能保證每次都贏。

直到後來美國總統艾森豪威爾讓他做了體育大使後，傑西歐文才不必再和馬比賽賺錢了。

和鴕鳥爭速

美國橄欖球名將諾斯喀特曾在2009年與鴕鳥賽跑。

儘管一道鐵柵欄把他和鴕鳥分開，但很顯然，那只鴕鳥剛開始根本沒拿比賽當回事。

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在第二次比賽中，諾斯喀特跑到鴕鳥一側與對手直接過招，結果敗得一塌糊塗。

這位橄欖球名將在比賽中只剩下追逐鴕鳥屁股後面揚起的土的份兒了。