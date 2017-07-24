南海爭議：越南在「中國威脅」下停止南海天然氣鑽探

圖片版權 AFP Image caption 中國與越南在南海主權上一直有爭端。圖為越南士兵在南沙群島巡邏。

據報越南因受到來自中國的強力威脅，停止在南海主權爭議區域的天然氣鑽探。

一名東南亞石油產業消息人士告訴BBC ，負責天然氣鑽探的西班牙國家石油公司雷普索爾（Repsol）已經收到離開該地區的指示。

幾天前，該地區才剛剛被確認存在有主要氣田。

相關報道已得到越南外交部消息人士證實。

根據業內消息，雷普索爾的高管上周被越南政府告知受到中國威脅，如果不停止鑽探，中國將會攻擊越南在南沙群島的軍事基地。

中國宣稱擁有南海大部分的主權，包含與其他國之間有爭議的礁岩及島嶼。

同一片海牀的不同主權？

鑽探始於上個月21日，位置在距離越南東南海岸線約400公里外的海域。

越南將該地區稱為「136-03區塊」（Block 136-03），租給雷普索爾的子公司塔利斯曼－越南（Talisman-Vietnam）。

中國則將其稱為萬安北21，將同一片海牀租給了另一家公司，具體是哪一家公司仍不清楚。在2015年，中國的開採權被一家位於香港的公司光匯石油（Brightoil）購得。

但光匯石油最近否認擁有開採權。

光匯石油的其中兩名高管是資深中共黨員。

塔利斯曼－越南過去曾為加拿大公司塔利斯曼所有，不過自2015年起成為西班牙國家石油公司雷普索爾（Repsol）旗下的一部分。

一名不願具名的分析師表示，雷普索爾估計已經在開發此區域上花費超過3億美元。

因此對觀察人士來說，越南退縮得如此之快令人吃驚。

中方訪越行程縮短

上個月18日，中國軍委副主席范長龍訪問越南，在與越南國防部長吳春歷會談後，卻臨時縮短行程返回中國，未出席原定兩日後舉行的邊境高層會晤。

中方以「工作安排」為由縮短行程，越方則說是因為「中國境內有急事」。

消息人士透露，中方提早結束訪問的原因是兩國在南海議題上發生激烈爭執。

中國外交部6月19日發佈新聞稿表示，范長龍在與越南官方的會談中重申中國的原則與立場，強調「南海諸島自古以來就是中國領土。當前南海局勢趨穩向好，這一局面來之不易。中越雙方要恪守兩黨兩國領導人達成的重要共識，加強戰略溝通，妥善管控分歧，維護中越關係大局和南海和平穩定。」

舊日恩怨？

圖片版權 AFP Image caption 兩國曾在2014年於爭議海域發生過緊張對峙

2014年，越南與中國的海岸巡防隊船隻在南海北部、靠近西沙群島的區域起衝突。消息人士對BBC越南語網表示，碰撞在西沙中建島以南鑽油台所在位置發生。

河內當局公開指責中方船隻故意衝撞越方船隻，造成士兵受傷與船隻受損。中國外交部稱，中方的鑽探活完全在中方主權範圍之內，越方干擾中方企業作業嚴重侵犯中國主權。

從那之後，兩國一直避免再起衝突。

近年衝突

南海近年最為嚴重的衝突發生在中國與越南之間。部分事件包括：