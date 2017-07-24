美國得州貨車內發現9具遺體疑涉人口販運

圖片版權 EPA Image caption 載有疑似人口販運受害者的貨車在案發後被拖離現場。

美國得克薩斯州警方在沃爾瑪超市停車場發現一輛貨車，車廂中有數十人，其中九人已死亡，貨車司機已經被逮捕。

車廂中還活著的28人被送往醫院，其中包括兒童。

他們在車上時，車上沒有開空調，也沒有飲用水。當時得州聖安東尼奧（San Antonio）的室外溫度高達38攝氏度。

警方相信意外與人口販運有關。

當局公布貨車司機的名字是小詹姆斯·馬修·布拉德利（James Mathew Bradley Jr），現年60歲，來自佛羅里達州清水市（Clearwater）。預計他之後將會出庭。

超市的監控錄相顯示，一些車輛來到現場將剩下的生還者接走，一些則是生還者逃到附近的樹林裏。

在樹林中被發現的一名生還者正在接受救治，當地官員表示。

墨西哥政府表示正與美國政府密切合作以確認受害者的國籍。

聖安東尼奧距離墨西哥邊界僅數小時車程。美國移民局正在核實受害者是否具有合法身分。

「我城的人類悲劇」

圖片版權 Reuters Image caption 美國與墨西哥接壤。

聖安東尼奧市長羅恩‧尼倫伯格（Ron Nirenberg）向BBC表示，照顧受害者是當局的「第一要務」。

「現在我們最要關注的是提供富有同情心的照顧，」他說。

「我們在第一時間就派出官員到現場回應，提供緊急協助、運輸，有時候用空運將情況危殆的傷者送往當地醫院，並且防止再有人喪生。」

「我們正在與當局合作，我們也與目擊者合作試圖厘清犯罪的規模。」

「但在這起事件中，我們目睹了我城的人類悲劇，我們身為當地官員的第一個反應就是提供援助。」

移民官員表示，八人在現場被發現時已死亡，另有一人在送醫後不治。

圖片版權 Reuters Image caption 警方載清查載人的貨車。

一名向沃爾瑪超市職員要水喝的人帶著官員找到貨車。

聖安東尼警方在記者會上表示，貨車司機可能因為與這起「恐怖的悲劇」有關連而被控罪。

這些在貨車內的人，年紀從學齡兒童到30多歲都有。

生還者被發現時，每分鐘心跳超過130下，全身發燙。其中20人情況危殆，另外情況較輕微的八人被送醫。兩名學童的狀況仍不明。

德州西區檢察官理查德‧杜賓（Richard Durbin）表示當局正在厘清意外的責任歸屬。

「這些人在運送他們的人手中毫無抵抗力，想像他們受的折磨，被困在超過華氏100度的悶熱車廂中。」他在一則聲明中表示。杜賓並且表示，受害者是「被無情人口販子冷漠對待的、不顧其安危的脆弱貨品」。