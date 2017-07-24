特朗普女婿庫什納：「我沒有跟俄羅斯共謀」

圖片版權 Reuters Image caption 庫什納說，他本人和特朗普競選陣營成員都從未與俄羅斯有過共謀行為。

美國總統特朗普的女婿庫什納周一（7月24日）說，他本人和特朗普競選陣營成員都從未與俄羅斯有過共謀行為。

他還說，他本人從未與俄羅斯有過不恰當的接觸，也未從俄羅斯的銀行獲得資金支持他的生意。

在庫什納這次罕見的公開講話後一天，美國國會眾議院議員將於明日（周二）對庫什納進行提問。

在去年11月當選總統後，與俄羅斯共謀的指稱一直困擾著特朗普。目前，國會參眾兩院和一個特別委員會都在調查俄羅斯對去年大選的干預指稱。

俄羅斯否認這些指稱。

圖片版權 Getty Images Image caption 今年36歲的庫什納是特朗普的高級顧問，他的妻子是特朗普的女兒伊萬卡。

與俄國接觸？

今年36歲的庫什納是特朗普的高級顧問。在去年特朗普競選總統時，他負責數字戰略。他的妻子是特朗普的女兒伊萬卡。

庫什納極少在媒體前曝光。他周一還將參加一個參議院情報委員會的閉門問訊，周二接受眾議院議員的問話。

在周一的公開發言中，庫什納說，他本人和特朗普競選陣營成員都從未與外國政府有過共謀行為。

"至於我與俄羅斯或者俄羅斯代表在競選期間的接觸，幾乎沒有，"他說。聲明最後，他提到與俄羅斯代表在選舉前後共有"也許四次接觸"。

"浪費時間"

圖片版權 AFP Image caption 俄國律師維塞爾尼茨卡亞向特朗普陣營保證有對希拉里不利的"黑材料"。

這其中包括他在去年6月與俄國律師娜塔莉婭·維塞爾尼茨卡亞（Natalia Veselnitskaya）的接觸。維塞爾尼茨卡亞向特朗普陣營保證有對希拉里不利的"黑材料"。

庫什納說，在這次會談中他還遲到了，並表示與這名律師的談話有些"浪費時間"。

"我其實還在會談時給我的一名助理寫郵件，'能請你打手機給我嗎？（我）需要從這次會談中脫身的接口'。"

在聲明中，庫什納還說自己並不會在國會議員問話時使用美國憲法的第五修正案，他說他願意與調查機構分享信息。"我今天已經顯示出我願意這樣做，並會繼續配合，因為我沒有什麼可隱瞞的。"