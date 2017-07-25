再見小畫家！微軟經典繪圖工具將停止更新

微軟Win10系統將不更新或者刪除一些功能，其中包括了微軟的經典繪圖工具小畫家（Paint）。

小畫家於32年前伴隨微軟操作系統一起誕生，以其簡潔和基本的美術效果而聞名。

小畫家將被小畫家3D取代，微軟稱後者仍舊可以使用。

微軟將在今天秋天發佈Win10創作者（Windows 10 creators）更新。

微軟表示，一些功能將從Win10中刪除，或者「不主動開發，並且可能會在將來的版本中刪除」。

另外，Outlook Express電子郵件將會被內置的郵箱應用程序所取代，而閲讀應用程式Reader將被融入到Microsoft Edge中。

BBC已聯繫微軟，但尚未獲得回應。

安息吧，小畫家

人們在社交網站上表達他們的失望之情。他們推送「安息吧（RIP）」的消息。

一位用戶將小畫家描述成「曾經最偉大的存在」──也許是句玩笑話。

名為「Jim'll Paint IT」的藝術家使用該程序為陌生人創作天馬行空的作品，他的臉書專頁上有近70萬粉絲。

他在推特上說：「小畫家現在並沒有那麼好，因為他們搞砸了。我在虛擬機上運行XP系統，因為它是最好的。」

遊戲「旅鼠總動員」（Lemmings）和 「俠盜獵車手」（Grand Theft Auto）開發者邁克‧戴利（Mike Dailly）說：「他們應該發佈源碼並使其成為公共網域。」