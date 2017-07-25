為何日本首相安倍晉三這樣不受歡迎？

圖片版權 EPA Image caption 安倍晉三受到嚴厲質詢

日本首相安倍晉三的民望急瀉，公眾對他的領導能力存疑，面前的路可謂不容易。

最近的民意調查顯示，安倍晉三的支持度低於三成，錄得大幅下跌。

安倍晉三並指利用權力去幫助多年好友，深陷醜聞。他本周要接受國會兩院的質詢。

安倍堅稱自己無辜，但相關指控將影響他的政治前途。

安倍晉三從政多年，曾經歷多次危機。

2012年，安倍晉三再次成為日本首相，當時他稱會重振日本經濟。

直至最近，外間認為他會在2018年再次競逐連任，而且勝算頗高。假如安倍晉三成功連任，他會成為二戰後在位時間最長的日本首相。

出了什麼事情？

安倍晉三民望大幅下跌，與近期的醜聞及他處理的方法相關。

安倍被指利用自己權力去協助朋友獲得經營私人獸醫學校的許可。

文部科學省一名前官員稱，首相幕僚曾經施壓，令部門批出許可。

日本不再需要新的私人獸醫學校，是現時的共識。逾五十年以來，未有一宗申請獲批。

連環醜聞

安倍晉三並非首次面對類似的指控。

三月，一間私立小學以極低價錢購入土地。

這間小學亦因極端愛國主義的課程遭受抨擊。

安倍晉三夫人被列為小學的「名譽校長」。小學校長隨後在國會作證時說，安倍夫人以安倍晉三的名義向學校捐款。

圖片版權 Kyodo/Reuters Image caption 批評者說，森友學園以遠低於市價的價錢購入土地

日本全國極度關注事態發展，而安倍晉三的支持度亦因此下跌。安倍晉三堅稱自己沒有做錯。

政策失誤

安倍晉三推行的政策，亦令一些人感到不滿。

2015年，日本政府改變國防政策，令安倍晉三支持度一度下降至37%。

改革容許自衛隊於海外作戰。對不少日本人來說，這與日本的和平憲法背道而馳。

安倍晉三早前表明，有意於2020年或之前修改憲法，而新憲法將會包含一段讓自衛隊合憲化的段落。不過，修改憲法在日本國內引起極大爭議。

安倍政府今年亦通過新的反恐法。不過，反恐法亦遭到強烈反對，批評者指反恐法會限制個人自由。

圖片版權 Reuters Image caption 防衛大臣稻田朋美

被視為安倍心腹的防衛大臣稻田朋美最近亦深陷醜聞，令到公眾對安倍晉三的不滿重新浮上水面。

日本自衛隊曾參加南蘇丹一個聯合國維持和平部隊的行動，相關行動非常敏感。稻田朋美，被指涉嫌參與隱藏行動相關文件。

稻田朋美及安倍政府都否認隱瞞當地的保安情況惡化，不過批評者認為，這次風波再次顯示，政府沒有對民眾負責。

影響

一如預期，安倍晉三在周一的眾議院聽證會上，否認全部指控。

他說，他從未有吩咐下屬優待自己的朋友，他亦指朋友並無要求得到特別的對待。

圖片版權 EPA Image caption 安倍晉三否認所有指控

安倍周二將會於參議院作供，外間預期他的辯護將與之前的差不多。

安倍所屬的自民黨在東京及仙台的地方選舉連連受挫，而自民黨亦怪責安倍支持度下跌，是選舉失利的主因。

保守派大報《讀賣新聞》本月一篇文章指，政府假如不改變傲慢的本性，難以重拾公眾信任。

日本各大傳媒亦猜測，事件會否影響安倍連任的機會。

安倍深受壓力，他亦已宣佈夏天會重整內閣——外間將密切關注他的決定。