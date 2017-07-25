中國南海拉鋸戰促東盟國家對「外來勢力」說不

圖片版權 Getty Images Image caption 中國外長王毅與菲律賓外長卡亞塔諾（右）25日在馬尼拉召開記者會，王毅呼籲東盟國家一致對企圖干涉南海爭端的外來勢力"說不"。

北京敦促東盟國家團結起來，對企圖干涉南海爭端的外來勢力"說不"，這顯然是中國在東盟峰會前提醒美國。

中國外長王毅周二（25日）在馬尼拉發表聲明說，中國同菲律賓改善關係出現"強勁勢頭"。菲律賓長期以來是美國的盟友，但是在杜特爾特主政期間菲律賓開始同中國接近。

杜特爾特周一發表擔任總統以來首次國情咨文時，特別感謝中國幫助菲律賓搞基礎建設，稱菲中關係得到緩解。

疏遠美國

王毅訪問菲律賓過後一周還會返回參加菲律賓召開的東南亞國家聯盟10個成員國及其伙伴國的外長會議，參加國包括中國和美國。

王毅說，北京和馬尼拉改善關係有助於南海地區的穩定，而南海地區的主權爭端一直是亞洲軍事衝突的潛在熱點。

他對記者說，如果仍然有一些地區以外的勢力和地區勢力不願意看到南海的穩定，他們仍然希望在南海挑起事端，就需要各國團結一致，對他們說不。

中國聲稱擁有具有重要戰略地位的南海的幾乎全部地區，包括接近東南亞鄰國海岸附近的水域。東盟成員國菲律賓，越南，馬來西亞和文萊，以及台灣都對南海有主權要求。

圖片版權 Reuters Image caption 美國卡爾文森號航母在4月9日舉行飛行訓練時駛過南海。近年來華盛頓多次派遣軍艦前往中國控制的島嶼巡航，但美國巡航招致中國的憤怒反應。

美國雖然在南海沒有主權要求，而且表示在南海爭端中不選邊，但是美國批評中國在南海的"軍事化"行動。

美國及一些聲稱對南海擁有主權的國家指中國正在南海建設用於軍事基地的海島。美國出面呼籲讓中國"立即停止"在南海有爭議地區的建島活動。

另外近年來華盛頓多次派遣軍艦前往中國控制的島嶼巡航，但美國巡航招致中國的憤怒反應。

自稱是社會主義者的杜特爾特，上台後開始同美國疏遠，謀求同中國和俄羅斯建立良好關係。

杜特爾特上周還發誓不去美國，周一在國情咨文中要求美國歸還一個多世紀前美國侵略菲律賓搶走的3座教堂大鐘。他說，這些鐘對於菲律賓人有特殊的意義，是菲律賓人爭取民族獨立奮鬥的象徵。

接近中國

杜特爾特對菲律賓同中國的爭端作淡化處理，去年拒絶引用聯合國支持法庭作出有利於菲律賓的判決對北京施加壓力。

杜特爾特說，同中國改善關係會帶來億萬美元中國承諾的投資和援助。而在杜特爾特前任執政的6年裏，菲律賓政府一直在南海爭端問題上對北京執行強硬政策，導致兩國關係緊張。

杜特爾特在國情咨文講話中說，"因為國家發展沒錢，我訪問了中國。他們說，'如果你們沒有資金，我們給你'。我們正在建設新機場，可以從中國那裏借錢。中國承諾給我們免費建兩座大橋。"

他還講到菲律賓和中國正在就聯合探測南海舉行會談。據認為南海具有豐富的油氣資源。

圖片版權 xinhua Image caption 周一杜特爾特在發表擔任總統以來首次國情咨文時特別感謝中國幫助菲律賓搞基礎建設，稱菲中關係得到緩解。

王毅周二承諾對菲律賓提供2000萬人民幣的援助，幫助菲律賓重建南部受戰亂破壞的城市馬拉維。菲律賓在馬拉維的軍事行動得到美國支持，進攻旨在清除那裏的支持伊斯蘭國的武裝分子。

杜特爾特去年訪華後，中國允許菲律賓漁民到黃岩島附近捕魚。許多觀察家認為，菲律賓同中國改善關係是杜特爾特的外交勝利。

新加坡經濟專家宋誠煥認為，中國大力援助菲律賓事出有因，因為希望在南海主權爭議問題上爭取菲律賓站在他們那邊，中國的努力似乎已初見成效。

雖然杜特爾特的外交政策得到中國的讚許，中國讚賞杜特爾特的獨立自主外交政策。但是杜特爾特也因此受到菲律賓民族主義者的批評，他們說杜特爾特在對華問題上是背叛。

有西方評論認為，崛起的中國試圖在南海和西太平洋劃定勢力範圍，甚至用19世紀美國實行的門羅主義來比喻中國的南海立場。