特朗普斥塞申斯 司法部長要丟烏紗帽了？

圖片版權 Getty Images Image caption 塞申斯的烏紗帽要丟了嗎？

美國總統特朗普周二（7月25日）罕見表示，他對司法部長塞申斯（Jeff Sessions）的工作表現"十分失望"。

但特朗普在接受《華爾街日報》訪問時拒絶確認他是否會炒塞申斯的"魷魚"。此前不久，白宮說他們"很快"就將對塞申斯的去留做出一個決定。

在推特上，特朗普批評塞申斯"軟弱"。此前一天，他說塞申斯"處於困境之中"。

特朗普說，他對塞申斯不參與聯邦調查局針對俄羅斯干涉去年大選的調查感到不滿。他上周對《紐約時報》說，他對任命塞申斯為司法部長感到很失望。

"十分軟弱"

圖片版權 Twitter Image caption 在推特上，特朗普批評塞申斯"軟弱"。

不過塞申斯說，他希望繼續留任司法部長一職。在去年大選時，他因為對移民問題立場強硬，獲得了特朗普的青睞。

"司法部長塞申斯在希拉里罪行（指她的電郵和民主黨全國委員會服務器）與情報洩露上的立場十分軟弱！"特朗普周二在推特上指責道。

此前不久，他還在另一條推文中質問塞申斯為何不對媒體所報道的烏克蘭曾試圖通過干預去年美國大選讓希拉里獲勝採取行動。

塞申斯的烏紗帽要丟了嗎？

圖片版權 Reuters Image caption 在去年大選時，他因為對移民問題立場強硬，獲得了特朗普的青睞。

白宮新的通訊聯絡主任斯卡拉姆齊周二也附和總統的說法。"我們很快會做出一個決斷，"他在被媒體問及時表示。

一個保守派廣播節目主持人對斯卡拉姆齊說，很明顯特朗普想要塞申斯職。斯卡拉姆齊說，若兩人的關係已經上升到這一層面，那可能確實是這樣的。

周一，塞申斯出現在白宮，但白宮新聞發言人說，他並沒有與總統特朗普會面。

美聯社報道說，最近塞申斯通過特朗普的助手，希望與他見面。

但斯卡拉姆齊表示："我的猜測是，總統不想這麼做。"