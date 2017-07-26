美國眾議院通過新一輪對俄製裁

圖片版權 AFP Image caption 新法案可能令特朗普改善對俄關係的計劃變得複雜

儘管總統特朗普（Donald Trump）反對，美國眾議院還是表決支持對俄羅斯實施新一輪制裁。

新一輪措施將針對高級官員，作為對俄羅斯被指干預2016年美國大選的回擊。

法案似乎會令總統特朗普希望改善對俄關係的努力變得複雜。

法案仍需參議院通過，才能遞交總統簽署。

白宮表示，正在對法案進行研究，目前尚未清楚總統是否會動用否決權。

白宮發言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）在一份聲明中說：「雖然總統支持對朝鮮、伊朗及俄羅斯強硬制裁，但白宮正在審核眾議院的法案，並等候最終要送到總統桌上的全套方案。」

俄羅斯與美國總統的關係令在特朗普上台執政後的前六個月裏一直是甩不開的話題，外界一直有聲音懷疑莫斯科干預美國大選幫助特朗普當選。

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普與俄羅斯（英文）

特朗普還曾就有關俄羅斯的調查對他的司法部長施壓。他曾經公開批評傑夫·塞申斯（Jeff Sessions）「軟弱」，並對塞申斯決定自請退出調查感到「失望」。

眾議院以壓倒性票數支持制新措施，對朝鮮和伊朗的彈道導彈測試實施新的制裁。

眾議院議長保羅·瑞安（Paul Ryan）形容這份419票贊成、3票反對的法案是「對我們最危險的障礙擰緊螺絲，守護美國的安全」。

有關對俄製裁的計劃部分是為了進一步懲罰俄羅斯在2014年對克里米亞半島的佔領。它將對石油和天然氣業務施加新的限制，令連接俄羅斯與德國的北溪天然氣二號管道（Nord Stream 2）受到影響。

分析：特朗普的親俄立場令國會謹慎

BBC駐美國國務院記者芭芭拉·普萊特（Barbara Plett）

立法機關將巴拉克·奧巴馬（Barack Obama）對俄羅斯介入烏克蘭事務所作出的制裁變成法案，將令制裁更加難以解除。

法案還將擴大對與俄羅斯企業合作的限制，尤其是能源發展方面。這令歐洲非常擔心，害怕他們將會因為支持俄羅斯的能源管道項目而受到制裁。

但是，令白宮擔憂的是法案將限制總統解除制裁的權力：他將被迫在事前向國會諮詢。這一點，以及兩黨對法案的支持顯示了議員對於特朗普的親莫斯科立場有多麼不安。

參議院已經壓倒性地通過這一法案的早期版本：兩者的區別需要先厘清，再由特朗普決定如何回應。

白宮表示，法案的原稿作出一些修改後，總統或許會支持，但是無論如何，特朗普從中使小動作的空間很小，因為國會幾乎肯定有足夠的票數推翻否決權。

投票前，俄羅斯副外長謝爾蓋·裏亞布科夫（Sergei Ryabkov）曾表示，這樣的措施將在兩國關係當中埋下「危險的地雷」。

他說：「這一切非常令人擔心。我們看不到籠罩在整個美國國會周圍的反俄鬧劇有平息的跡象。」

下一步

假如法案在參議院獲得通過，將使得表示要改善美俄關係的特朗普非常頭疼。

總統可以否決法案，但是通訊社記者表示，外界已經在質疑他過於支持克里姆林宮，他這樣做將更加火上澆油。

白宮發言人桑德斯在周一（7月24日）表示：「他將會研究有關法案，看最終的成品將會是什麼樣。」

基於克里米亞問題，美國已經對一些俄羅斯個人及企業實施了制裁。12月，在干預大選的指控出現後，時任總統奧巴馬更是驅逐了35名外交人員，關閉了兩處俄羅斯外交機構。