特朗普：美軍不能容納跨性別人群

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美國總統特朗普在推特上表示，跨性別人群不能擔任美國軍隊的任何職務。

特朗普說，他徵詢了專家意見，跨性別人群在軍隊的存在會"帶來巨大的醫療成本和破壞作用"。

特朗普試圖徹底推翻前任總統奧巴馬去年底作出的允許跨性別人群公開為軍隊服務的決定。根據奧巴馬任職總統期間作出的決定，跨性別人群將從2017年7月1日起被允許公開進入軍隊服役。今年6月，美國國防部長詹姆斯•馬蒂斯（James Mattis）宣佈美軍推遲半年執行招募跨性別人群的決定。

在跨性別人群能否為軍隊服務的爭議成為熱點前，美國於2011年取消了同性戀人群進入軍隊的禁令。

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特朗普在推特上說，"在徵詢了我的將軍和軍事專家意見後，我認為美國政府不能允許跨性別人群擔任軍隊的任何職務。"

"我們的軍隊必須集中精力爭取決定性的勝利，不能承擔跨性別人群帶來的巨大醫療成本和破壞作用。"

但這一禁令不會馬上生效。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在記者會上被問到戰場上的跨性別軍人是否應該被立即遣送回國時表示，禁令的細節還需要得到進一步明確。

桑德斯說，特朗普作出的是"一個軍事決定"，不代表其它意思。

美國獨立智庫蘭德公司稱，截至2016年，美軍現役和預備役人員中大約有4000名跨性別者。也有一些活動人士稱這個數字超過10000人。

蘭德公司估計，跨性別人群在軍隊中的存在使醫療開支增加了0.13%，合840萬美元。

BBC駐北美記者澤克爾（Anthony Zurcher）分析稱，特朗普選擇拋出這一議題的時間點也非常有趣。因為白宮正在試圖解決軍費開支中的一些爭議，以讓其在眾議院得到通過。利用文化問題和民主黨競爭也是共和黨的慣用手段。

圖片版權 Twitter @xychelsea Image caption 跨性別人士、前美軍軍官切爾西•曼寧在社交網絡上指責特朗普的決定。

特朗普的表態立刻引發了爭議。退役的海豹突擊隊員貝克（Kristin Beck）接受媒體採訪時挑戰特朗普說，"讓我面對面告訴你，我是否有價值。"

"跨性別人群並不對其他人帶來影響，"貝克表示，"我們是自由之光。"

前國防部長卡特發表聲明稱，"以其它因素而不是戰鬥能力來選擇軍人，這是一項社會政策，在我們的軍隊裏沒有空間。（美軍中）已經有很多出色的跨性別人員。"