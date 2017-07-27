富士康宣佈在美建廠生產液晶面板

圖片版權 AFP/Getty Image caption 台灣製造業巨頭富士康宣佈計劃在美國投資100億美元（約76億英鎊）建一家新工廠。

台灣製造業巨頭富士康宣佈計劃在美國投資100億美元建一家新工廠。

該液晶面板廠將設在威斯康星州（Wisconsin），初期能提供3000個就業機會。

美國總統特朗普在講話中自我表揚。但說，如果他沒有當選總統，這事不會發生。

威斯康星州承諾給富士康30億美元的補貼。

富士康總裁郭台銘星期三在華盛頓白宮發表了聲明。

但他沒有詳細說明工廠何時開始開工和工廠的詳細地址。

特朗普在發佈會上將功績歸功給自己。他此前同郭台銘會面，並建議在威斯康星州選址。

特朗普稱："郭總裁用如此不可思議的投資對美國未來的經濟注入信心。"

"換句話說，如果我沒當選，他絶不會花這100億美元。"

在總統競選活動中，特朗普重點強調了美國製造業的復蘇和宣稱要"使美國再次偉大"。

使其贏利

圖片版權 AFP

鴻海科技集團旗下的富士康是全球最大電子製造商之一，全球擁有100萬員工，2016年的年收益達到1000億美元。

該公司已大量投入生產自動化，並與包括蘋果，特斯拉和寶馬在內的公司合作。

富士康目前在美國的僱員約有3000人，其中包括了在印第安納州和弗吉尼亞州的工廠。 但此前宣佈的一項賓夕法尼亞州的大投資尚未實現。

富士康表示，威斯康星州的工廠是在美國多地投資計劃中第一個公開項目。這標誌著其在美國境內的最大擴張。

但有些觀察家質疑其中的商業理由。

哈佛商學院的教授威利·史克（Willy Shih）表示："這顯然是富士康對政府壓力的回應"。

史克表示，即使有補貼，該公司依舊面臨挑戰。因為其面臨價格壓力，而且工廠所需的許多其它零件都不是在美國本土造。

"他們能盈利嗎？我相信他們可以...問題是，經濟學上看起來像什麼，他們願意在那裏失去多少錢？

轉變美國製造業

在新聞發佈會上，郭台銘稱，他的目標是在美國啟動新的製造業生態系統。 液晶顯示面板可用於電視機、無人駕駛汽車以及其它領域。

富士康今年早些時候表示，正探索可能的投資地點。為贏得投資，不同國家間展開了激烈競爭。

威斯康星州長斯科特·沃克（Scott Walker）表示，為兌現對富士康的承諾，他的州已凖備好價值30億美元的一攬子計劃。雖然沒有 進一步的細節，但在當地，該激勵措施引起了不少注意。

沃克表示，對這個有一天可以僱用多達13000人，會覆蓋2000萬平方英尺的工廠的承諾是值得的。

反彈

該廠將建在威斯康星州的東南部，離芝加哥和密爾沃基不遠。

該州歷史上傾民主黨，這在政治上對總統特朗普很重要。 他在2016年的選舉中贏得了不到25,000張的選票。

自2000年以來，該州的製造業就業人數減少了近四分之一，但經濟依然強勁。

威斯康星州的失業率約為3.2％，低於美國的平均水平。

威斯康星州科技委員會主席湯姆·斯廷（Tom Still）表示："所有這些地方的（經濟）正在反彈，引入富士康正當其時。"