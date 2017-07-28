朝鮮核危機逼近 中國進退兩難的近憂遠慮

圖片版權 AFP Image caption 專家表示，中國對朝制裁的原則之一是不切斷民生往來

中美在聯合國就新一輪對朝制裁問題取得進展，但中國專家告訴BBC中文網說，美國敦促中國向朝鮮施壓並不見得能最終起決定作用。

中國社會科學院亞太所朝鮮半島研究中心兼職研究員劉鳴接受BBC中文網採訪時說，「美國並沒有期望中國能發揮更大的作用，只是說要求中國要在經濟上對朝鮮施加更大的壓力，」

「這實際上是一種消極的要求，不是積極的要求，」他補充說，「因為美國也知道中朝關係並不好，而且朝鮮決意要發展核武器，所以單靠中國去發揮作用也不解決問題。」

本周，中美雙方均表示，對朝鮮進行新一輪制裁的談判取得進展，美國駐聯合國大使妮基·黑利（Nikki Haley）在周二（7月25日）指，新一輪制裁將「非常嚴厲」。

如箭在弦

截至目前為止，朝鮮並沒有取得在導彈上搭載小型核彈頭的技術，但在7月4日鮮成功試射了一枚最遠射程能夠打到美國阿拉斯加的彈道導彈。

之後一天，美國就向聯合國安理會遞交了啟動對朝新一輪制裁的提議，其中涉及的新制裁措施包括，切斷對朝鮮的石油供應，禁止朝鮮外派勞工，對朝鮮實施新的空中和海上禁運。

周二，美國媒體披露美國國防部的秘密報告指，朝鮮最快將在2018年就擁有性能可靠、能夠搭載核彈頭的洲際彈道導彈，並開始進入生產階段。

法新社周二報導，五角大樓已經監測到朝鮮正在凖備下一次導彈試射，這枚導彈的型號可能是一種中程導彈，或者一枚遠程洲際導彈（KN-20或Hwasong-14）。

圖片版權 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 7月4日，朝鮮領導人金正恩慶祝洲際導彈發射成功。

中國專家表示，對於朝鮮在相關技術上的實際進展情況仍有很多尚未明確之處。

劉鳴向BBC中文網表示，關於朝鮮將在2018年掌握洲際導彈搭載核彈頭技術，「是美國內部的一個評估」。

「但這個評估現在還沒有完全公布，只是媒體的一個說法。」

他指出，「美國方面是各種說法都有，另外一種說法是至少要到2020年，朝鮮才可能達到這樣的一種水平，甚至2020年也不一定達到。」

外界普遍相信朝鮮可能已經擁有核武器，但尚未擁有可搭載核彈頭的導彈以及相應的精確制導技術。

「它能不能達到通過大氣層的技術，這也是有爭論的，」劉鳴說，「朝鮮自己說它已經有這個技術，但還有不少人認為它沒有達到。」

周三（7月24日）是朝鮮戰爭停戰協議簽署64週年，法新社曾引述匿名消息源指，朝鮮可能將在這一天進行中程或遠程導彈試射，但至目前為止未有相關消息。

中國的角色

在朝鮮核問題上，美國多次敦促中國對朝鮮採取更強硬的措施，但是中國的實際行動似乎一直未令美國和韓國感到滿意。

劉鳴表示，中國目前在朝鮮問題上難以發揮巨大影響，原因之一是朝鮮不願意進行談判。

「如果朝鮮接受中國提出的『雙停』，即停止核試驗和導彈試驗，美國停止軍事演習，什麼形式的談判中國都願意參與，」他告訴BBC中文網。

他表示，中國現在的作用與此前破裂的六方會談是一樣的，但是作用已經有所降低。

「因為原先六方會談的結果大家也看得很清楚，再加上朝鮮不信任中國，所以中國要在這個口子上要發揮很大的作用，困難性還是很大。關鍵是朝鮮沒有意願去談判。」

中美分歧

朝鮮持續發展「核導一體化」的試驗，但經濟數據卻表明，朝鮮與中國的貿易額卻仍有增長。

中國海關總署在7月中旬公布數據，2017年上半年中國與朝鮮雙邊貿易比2016年同期增長了約10.5%。

雖然中國解釋，自3月中國依據聯合國制裁協議減少從朝鮮進口以來，中國從朝鮮的進口額已連續4個月大幅下降，其中煤炭進口在今年上半年同比下滑74.5%，但仍然受到美國批評。

圖片版權 Reuters Image caption 朝鮮7月初宣佈成功試射一枚洲際導彈，分析稱這枚導彈射程可抵達美國。

劉鳴向BBC中文網表示，美國認為，核武器發展持續取得進展的朝鮮未在經濟上受到更嚴重制裁，「關鍵因素就是中國與朝鮮還有著非常密切的經濟關係」。

「特別是中國對朝出口還在增長，」劉鳴說，「這一點也是引起美國、韓國的不滿，認為我們這方面的努力不夠，但是我們的理由就是，聯合國沒有說全面停止同朝鮮的經濟往來。這是中國與美國主要的分歧點。」

「還有一點就是，即使（經濟往來）全部停了，朝鮮就會屈服嗎？朝鮮有可能不屈服，因為俄羅斯和朝鮮也還有很多關係。」

他認為，美國現在對中國單方面施加壓力，實際上最終並不見得對朝鮮核問題這樣的複雜問題起作用，「就像伊拉克和利比亞當年的情況一樣」。

劉鳴指出，中國現在所有的制裁都是通過聯合國進行的，也就是說，不在聯合國制裁協議內的部分，中國不會進行單方面的制裁。

「就是任何制裁一定要具有國際合法性，」劉鳴說。

他還表示，中國的另一個原則是不能切斷民生往來。

「如果民生往來切斷以後，中國會感到壓力巨大，可能會導致朝鮮惱怒對中國採取報復行動，也可能因為老百姓湧向出口邊境。這些都是中國要考慮，而不是美國要考慮的。」