花和尚案：現代出家人該擔當什麼角色？

圖片版權 Getty Images Image caption 泰國絶大多數人篤信佛教

世俗誘惑無所不在，僧袍足以與紗帽媲美。花和尚、壞和尚、假和尚頻頻曝光，泰國佛教怎麼了？ 虔誠信徒怎麼辦？

這一幕很不和諧：幾個和尚，剃著光頭，裹著袈裟，坐在私家噴氣機內的真皮椅上，身佩各色時尚豪華玩意兒。

2013年，這段視頻在YouTube曝光，迅速躥紅。

泰國特別調查部DSI隨後調查發現，俗名烏拉普·蘇克福的主角和尚生活之奢華令人目瞪口呆。他們發現他在10個銀行賬戶中存有至少2億泰銖（約合600萬美元），他還曾買過20輛奔馳轎車！

烏拉普在美國加州南部建了豪宅，在老家也有一棟裝修俗艷的豪宅；他還仿造了一座泰國皇宮內的大玉佛，並且宣稱裏面有9噸黃金（後來證實這是假的）。

DSI說，有證據表明，烏拉普和多名女人有過性關係。其中一位女人說，她只有15歲時就給他生了孩子。DSI介紹，DNA檢測支持這一說法。

烏拉普逃往美國。四年後，泰國總算將他成功引渡。烏拉普否認舞弊、洗錢、強姦指控。

圖片版權 YOUTUBE Image caption 名牌太陽鏡、豪華箱包、大把美鈔的和尚

和尚沒少幹壞事

一個和尚，年僅20多歲怎麼就有這麼大的影響力？怎麼能夠被允許做這種明顯違背"教規"的事？和尚根本不該碰錢，性更是絶對不可以有。

在泰國，和尚幹壞事並不新鮮。現代生活誘惑力太大，發生過許多和尚巨富、吸毒、跳舞、和男人或女人有性關係、虐待男孩女孩的案例。

還有一些寺廟，通過巧妙宣傳有個性魅力的和尚、有"超自然能力"的方丈，吸引大批虔誠信徒。

他們利用的是現代泰國的兩個社會現象：都市中的泰國人渴望精神安慰，他們失去了和傳統鄉村寺廟的緊密聯繫；相信向有影響力的寺廟慷慨捐款會給他們帶來更大的成功、更多的財富。

看起來，烏拉普借的也是這陣風。2000年代初期，他來到泰國東北部貧窮的四色菊府（Sisaket），在一個村子捐贈的地上開了一間廟。但是，據地區負責人Ittipol Nontha介紹，當地人很少去他的廟，因為他們太窮，給不起烏拉普希望得到的那種香火錢。

他說，後來烏拉普開始辦很排場的各種儀式，賣護身符，仿造了玉佛，吸引來自其他地區更有錢的信徒。

這些信徒說，他們被烏拉普溫和、熱情的聲音所誘騙，相信他說他有特異功能，比如在水面行走、和神通話。烏拉普也向省裏有權有勢的人大肆捐款；他買的那些豪車中許多都是送給重要和尚、官員的禮物。

就算今天，烏拉普還是有支持者的。他們說，他內心裏其實是好人，他有權享受信徒捐贈的奢侈品。

圖片版權 DSI Image caption DSI調查發現驚人證據

和尚沒少出醜聞

一連串醜聞曝光之後，泰國人現在公開談論佛教面臨的危機。最近幾年，和尚總數急劇下降，許多小村寺廟沒有足夠的財力支撐下去。

管理和尚的機構是"僧伽最高委員會"（Supreme Sangha Council），但是委員會成員是一群老和尚，直到今年以前，連續10多年沒有像樣的最高領導，效率低下。

國家佛教辦公室的職能也是調控宗教事務，但同樣領導層混亂、被控財務違規。

泰國政府現在頒布新法規，要求寺廟公開財務記錄（泰國寺廟每年接受捐款總額達30-40億美元）。政府還在考慮引進和尚數字化身份證，確保違規和尚以後不能"上崗"。

但是，和尚道德水凖下降，在一定程度上也和泰國佛教的演化有關。

150年間，泰國有兩兩種區別很大的佛教，一是曼谷受皇宮支持的精英寺廟中的佛教，更嚴格，和尚必須和物質世界劃清界限；另一種是外地寺廟中的佛教，更鬆散，和尚是社區的一部分，有時違規參與鄰里活動。

在村子裏，廟可能也是學校或者診所，各種慶祝活動的中心。許多俗事都要徵求和尚的意見。在這種環境中，哪些是可以接受的行為、哪些不是，界限可能會模糊。

BBC"尋找信仰的中國權貴"專題節目：

圖片版權 Getty Images Image caption 誘惑太多，很難和物質世界隔絶？

迷迷糊糊地信？

問題的另外一個根源是，泰國許多人非常迷信，而迷信也被商業化了。

現在，和尚經常被請來主持半宗教性的儀式，比如去保佑新車、新房，廟裏賣彩票？泰國人看到根本眼都不眨。

泰國富人也迷信，情願慷慨捐款，認為這會給他們帶來更多好運。

Phra Payom Kalayano是曼谷北部一所寺廟的住持，經常批評佛教的商業化，他呼籲國人捐款時好好想一想："現在人們相信，善有善報就是朝寺廟砸錢，特別是富人。他們信、但是不想。這不是明智地實踐善有善報，這是盲目輕信。"

同時，一些和尚很愚蠢。他們不知道如何管理收到的功德錢。沒能管好錢為寺廟求善報和聲譽，反倒惹來官司。"

沒有全球化以及諸多消費誘惑之前，可能更容易堅持摒棄物質享受的出家生活。但是現在，很難嚴格要求所有和尚向所有科技、創新說不，比如智能手機、坐飛機。

更難的是，除了那些很容易轉化成賺錢生意的發護身符、替人唸經，如何界定21世紀和尚應該擔當的社會角色呢？