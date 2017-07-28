一個女人的自述：我曾是沙特億萬富豪的愛妾

圖片版權 JILL DODD Image caption 吉爾·多德是美國知名時裝品牌Roxy的創始人

美國知名時裝品牌Roxy的創始人吉爾·多德的過去頗不平凡。1980年，20歲的吉爾在法國做模特，期間邂逅一位名叫阿德南·哈肖吉（阿德南 哈肖吉）的富翁。當時她不知道，這位沙特億萬富豪是軍火商，在政壇有強大關係網。沒過多久，吉爾成了他「尋歡作樂小老婆」之一......不久前，她向BBC的《瞭望》節目講述了這段故事。

那一切都開始於一次派對邀請……

我的經紀人問我願不願意和她一起去蒙地卡羅，我回答說，願意，太好了，時間正合適！抵達當晚，我們去參加一次很棒的派對。有音樂，歌手，有熊熊燃燒的篝火，火焰照亮了夜空。

我喝完一杯（香檳），和其他客人一樣把杯子扔進篝火。派對很瘋狂、很奢華。我想跳舞，我一直很喜歡跳舞。突然注意到桌子對面坐著的那個男人，他很平易，就好像哪位女友的爸爸，看上去很安全。

我們對視了一會兒，我記的是我走過去，然後我們跳舞。期間我的經紀人走過來，問我知不知道這個男人是誰，我說不知道，也不在乎。她說，那是阿德南·哈肖吉。我反問她，哈肖吉是誰？

哈肖吉是沙特億萬富豪，軍火商。1980年代幾起震驚世界的醜聞都和他有關，其中包括1985、1986年的伊朗門。當時正值兩伊戰爭，里根的美國政府向伊朗出售武器，並還資助尼加拉瓜反政府游擊隊。其中哈肖吉是關鍵中間人。

圖片版權 Getty Images Image caption 哈肖吉的遊艇曾經是世界第一大，還被用於007影片拍攝

我記得跳完舞，我們坐下來。他拉起我的衣袖，在我胳膊上寫下鮮紅的大字：我愛你。最開始我沒有意識到，那字是用血寫的！

我記得有四下有不少玻璃……我們摔碎過的杯子，往篝火中扔的椅子。

"我坐下來，試圖搞明白剛剛發生的這一切。我迷失在自己的世界中，酒精讓我頭暈，在這個瘋狂的地方，我身邊都是陌生人。我能做的就是看著我的胳膊……我喜歡他寫的那幾個字，'我愛你'。我沒有擦掉。"

摘自吉爾·多德所著《愛情的貨幣》

當時他那樣做，我覺得好玩兒，很有想像力。我們跳舞時很天真，像孩子一樣。歐洲的派對上，人們會做各種怪事，有時很瘋狂。

派對要結束了，經紀人告訴我，阿德南想請我去他的遊艇喝咖啡。我說我就想睡覺，她指著地中海說，但是，要去的是那條船啊。那條船看上去更像是女王瑪麗號！像郵輪，我從來沒有見過那麼大的遊艇。

吉爾當晚沒有去和阿德南喝咖啡，但是她同意轉天晚上一起吃晚餐。

圖片版權 Getty Images Image caption 1988年特朗普買了哈肖吉原來的遊艇，命名「特朗普公主號」

我們坐船去的遊艇。遊艇真大，至少有10間臥室，迪廳，下面還有能做開胸手術的診所……

我們剛到的時候，他問我們是不是需要換衣服，然後帶我們去一個房間，那裏掛滿了定制晚禮服，我很吃驚……我是模特身材，我想那間屋裏所有的衣服都合適。

晚餐很講究，餐後他問我願不願意在遊艇轉轉看看。我們看了他的臥室，牀罩是皮草，門把手是純金的，還有那種像007電影裏一樣會轉、露出後面密室的牆……在我看來，那遊艇真棒、充滿創意。

這艘高大上的遊艇後來的主人之一是唐納德·特朗普。特朗普將遊艇命名為"特朗普公主號"（1988年）。

圖片版權 Getty Images Image caption 1980年代晚期，阿德南·哈肖吉曾因與菲律賓總統馬科斯「非法交易」被引渡到美國受審，1990年無罪釋放

阿德南好像非常希望了解我、我的興趣。我們坐下來聊了好幾個小時。但是他還對我說，"我必須誠實，我知道你所有一切，為了安全起見，我必須調查你。"

他告訴我一些他根本就不該知道的事，我的老家，我爸爸是消防員，我在巴黎做過什麼工作……其他正常人可能會因此感到震驚，但我從來不輕易給別人下結論。

那天晚上之後，我絶對希望能再見他，但是我不知道會不會發生。你知道那種感覺吧，有時候你好像覺得對方很熟悉，就好像從前早就認識一樣；你不懂原因，但一切感覺都很合適。

還有，他沒有想親我，這給我留下好印象，讓我更多地想起他。

兩人的關係就這樣持續了很長一段時間，吉爾和阿德南沒有發生關係。後來，她怎麼就成了他的"小老婆"？

他請我在巴黎吃飯，然後問我願不願意和一些朋友一起去非洲、西班牙。

這時我仍然不知道他到底做什麼，甚至不知道他到底姓什麼。那時沒有互聯網，我上哪兒去查那種信息？但我知道我對他感興趣，希望能多和他在一起。

圖片版權 JILL DODD Image caption 吉爾在巴黎作模特

當時吉爾只有20歲，做模特，身邊都是美麗、英俊的年輕人。阿德南年紀大兩倍，相貌平平…

他身高大概5英尺4，我可能比他高5英寸，他頭很圓，禿頂，大肚子，其實我覺得那很可愛，我從來沒有被那些典型的英俊小伙兒吸引。我不知道是不是自己比較自卑，我覺得和相貌平平的男人在一起感覺更舒服。

記得我和一些熟人、朋友在瑪貝拉（Marbella），阿德南還沒來。一天晚上，我聽到阿德南的笑聲，他說，啊，她在那兒呢！他們叫醒我，他拉著我的手帶我去他的房間。我們說了一會兒話，他突然問我，"你要不要洗個泡泡澡？我去給你放水。"

我躺在澡盆裏，他坐在澡盆邊，我們接著說話。後來，我走進他的臥室。那時，我已經很想親他，我記得是我先湊過身的。但是他說，你接受合同前我不能親你。我當時根本不懂他在說什麼。

阿德南說，我不做那種傳統方式的婚姻。他把自己和皇室相比，沙特皇室成員、還有其他有權有勢的人可以娶3個合法妻子、養11個尋歡作樂的小老婆（pleasure wife）。

他說，我想讓你做我的小老婆，我們簽五年的合同吧，我照顧你，你任何時候都可以聯繫我，如果你想見我，我會派飛機來接你，你可以有其他男朋友。

當時我一切都不在乎，我反正一直希望獨立，我心想，怎麼都行，我就是想和他親吻。

合同並沒有文本，是口頭的。那一吻，彷彿簽了字，吉爾立刻成了阿德南的小老婆。

那意味著，我和他在一起時過他的那種生活。住的是美麗豪宅，有傭人，有廚師，有按摩師。阿德南很喜歡時裝，特別喜歡打扮我，很有意思。

我只接受過他給我的衣服、小珠寶。他一次想送給我一個巨大的鑽戒，我拒絶了，（鑽戒）有點兒過份。我並沒有拋棄一切去跟他。我繼續付我的房租，獨立生活，繼續工作。

吉爾知道他絶對富有，但是她不知道他是軍火商。

過了很長一段時間之後我才知道他怎麼賺的錢。最開始我問過，但是他沒有提武器。

一次去拉斯維加斯，他對我說他正忙著簽一個大單。他向我解釋了一些內情，我不禁大叫，但是，那都是軍火！他回答說，戰爭中，所有的國家都有權保衛自己，不是嗎？

圖片版權 JILL DODD Image caption 吉爾·多德後來創建美國時裝品牌Roxy

我也在酒店、派對、晚餐等場合見過其他的小老婆，後來成常態了，我們尊重對方，但保持距離。我感覺，在他心中我是特殊的。

但是，隨著時間推移，事情也在變化。

一天晚上，他給我帶來一條本來買給別人的項鏈。我已經睡了，半夜他進來，帶著小禮包，他親了親我的頭，我轉過頭，他說，"哦，搞錯房間了。啊，你可以留下那份禮物。"

我感覺要崩潰了一樣。那是第一次我非常傷心。

圖片版權 Getty Images Image caption 1981年3月，意大利女演員在哈肖吉遊艇的浴室中

那時我已經開始上學，和他在一起的時間沒有從前那麼多。後來我意識到，他在找其他的女人。我感覺怪怪的，我不喜歡。

我和阿德南在他的套房裏，一個男人走進來，他拿著一個大大的黑色文件夾，裏面裝著模特的照片。他們開始一起翻看，突然我意識到這是怎麼回事了。我問，你在做什麼？你是要找女孩子買嗎？你是這樣找到的我嗎？你是在目錄中挑的我嗎？

他們倆人互相看了一眼、笑了起來。我感到被背叛了，一切都明白了。那肯定是個轉折點。那時他身邊總是圍著許多女人，我感覺一切都在變得越來越齷齪。

後來，我遇到了那個叫Rene的女孩子，她看上去和我長得一模一樣，只不過稍微矮一些、更年輕一些。我開始覺得我是不是太老了（當時吉爾22歲）。

圖片版權 JILL DODD Image caption 吉爾·多德新書封面

吉爾離開了，但是隨後好多年一直和哈肖吉有聯繫。

每一次他都問我，我願不願意回來。如果他告訴我他愛我、願意和我單獨在一起，不要其他的女人，我想我會考慮他的。但是，我無法對付妃嬪成群，我希望有一對一的兩性關係。

我的書出版的當天（2017年6月6日）阿德南去世。我那種震驚感持續了一星期。有時候我會半夜醒來、起來哭，感覺好像我在和他說話，告訴他我曾愛他。

關於他，我只有愉快的記憶。聽起來可能很瘋狂，但是我覺得（和他的關係）也許是我和男人關係中最為健康的一段。因為，絶對誠實，他尊重我，他從來沒有對我說過狠話。

事實上，和阿德南分開後，我嫁給美國丈夫，他虐待我，很可怕。

現在我57歲，更成熟，結婚快20年了，生活很幸福，但是，每每想起來，我仍然覺得那是一段美好的友情。

吉爾有兩個女兒，分別22歲和17歲。如果她們說和哈肖吉那樣的男人、有吉爾當年那樣的關係，她會怎麼想？

哦，天啊。我會害怕，絶對為她們擔驚害怕。