這朵美麗的蓮蓬中有哪些嚇人的秘密？

圖片版權 Getty Images Image caption 為什麼？

下面這座裝滿空調的大樓有沒有讓你頭皮發麻？上面這朵美麗的蓮蓬會不會讓你汗毛起舞？

如果答案是肯定的，那你可能患上了密集恐懼症。

密集恐懼症又稱密集綜合症、多孔恐懼症等。病症包括，看到、靠近、甚至想到密集排列的幾何形狀，特別是密密麻麻聚集在一起的非常小的孔狀或者長方形的東西，就會感到心悸、噁心、頭暈、出冷汗、起雞皮疙瘩……

奇怪的是，這種現象直到2009年才被"發現"。當時，紐約一位大學生在臉書開了專頁，講述自己厭惡看到密密麻麻的小東西。沒想到，這立刻引發了相當一批人的關注。後來，在Reddit、Instagram等網頁也出現了專門的論壇。

再後來，專家開始研究，試圖理解恐懼症的誘因，並逐漸提出了幾種理論。

但是也有人仍然認為，密集恐懼症根本不是病，只是在社交網絡上竄紅的一個現象而已。目前密集恐懼症還沒有得到心理醫生行業承認，因為沒有確診標凖。

圖片版權 Web Image caption 這張照片曾經在中國各種媒體刊登

這麼多人？

但是，2013年英國埃塞克斯大學的兩位研究人員發現，將近20%的人患有不同程度的密集恐懼症。

傑夫·科爾（Geoff Cole）博士是該大學大腦研究中心的視覺科學家，阿諾德·威爾金斯（Arnold Wilkins）教授是視覺壓力研究世界頂級專家之一。

他們兩人一共訪問了286名成年人，發現其中16%以上都表示討厭看到密集排列的小几何形狀，特別是孔狀。

這些人看到此類"冒犯性圖案"時會心跳加快、心率不穩，大腦中負責處理視覺的那一部分高度活躍。嚴重的會感覺汗毛聳立，其中一位患者甚至"噁心、全身劇烈顫抖"。

小資料--恐懼症

恐懼症是最常見的焦慮之一。在英國，估計大約有1000萬人患有恐懼症。這是幾種不常見的：

小丑恐懼症，鬍鬚恐懼症，下雨恐懼症，鮮花恐懼症

圖片版權 Getty Images Image caption 藍環章魚

防禦機制？

科爾博士和威爾金斯教授認為，厭惡這些形狀及其分佈規律可能是人類的一種防禦機制。因為許多可以置人於死地的動物—比如蜘蛛、蛇、蠍子—都有類似的斑點、體紋。

厭惡、排斥，是進化過程中通過不斷的適應和調整實現自我保護。

參與研究的一位密集綜合症患者好像證實了這種說法。他最厭惡藍環章魚，而藍環章魚釋放的毒素足以致成年人於死地。

Image caption 埃塞克斯大學的兩位研究人員。右面的是科爾博士，他13歲時發現自己「害怕多孔」。

傳染疾病？

研究人員搜集了一些毒性最強的野生動物的照片，包括水母、蠍子、毒蛇、蜘蛛。在對這些動物身上的圖案加以分析、對比後發現，這居然和密集恐懼症患者討厭的圖案很相似。

結論？人類躲避劇毒動植物的壓力最後可能演變成了密集恐懼症。

英國肯特大學的一項新研究提出另一種解釋：密集的斑點、孔洞很像一些傳染疾病留下的後果，比如天花、麻疹、傷寒。多孔恐懼症患者可能從日常現象中看到與致命疾病的類似之處。

厭惡、排斥可以幫助人類躲避傳染性疾病。

圖片版權 EPA Image caption 毒蛙

數學作怪？

威爾金斯教授提出的另外一種解釋是：怕不怕，關鍵要取決於那些孔洞或者圖案的分佈規律。他說，即使一些沒有密集恐懼症的人也不喜歡那類密密麻麻的圖案。

他說，那類讓人視覺不舒服、眼睛疲勞、頭痛的圖案都有類似的數學屬性，人的大腦不能有效地處理這些數學屬性，解讀需要耗費更多氧氣。

大腦活動佔用人體20%的能量，所以，人本能地會爭取把大腦活動保持在最低限度。

圖片版權 Reuters Image caption 這個也有人怕

保護機制？

其實許多恐懼症可能都和保護機制有關，它可以讓我們規避掉一些對我們生命的威脅。比如恐高症，可以保護我們不從高處掉下來摔傷；各類昆蟲恐懼症可以保護我們不被叮咬。

但是，現代人彷彿可以患上各種各樣的恐懼症。恐懼症清單越來越長，引發部分人質疑其真假。認為某些奇怪的恐懼症根本不是病的人可能會說，網上討論煽風點火，沒病的人也被暗示了。

密集恐懼症，是不是病、能不能治？或許還需要更多研究再下結論？