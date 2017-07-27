英國外交大臣為何提出派兵東亞說？

圖片版權 EPA Image caption 英國外交大臣約翰遜在近日訪問亞洲地區之際表示，英國退出歐盟的決定讓該國重新思考其國際角色。凖備"向東看"？

英國外交大臣約翰遜在近日訪問亞洲地區之際表示，英國退出歐盟的決定讓該國重新思考其國際角色。"向東看"是以經貿為基礎的"新思維"？

鮑里斯·約翰遜正在結束為期9天的日本、新西蘭和澳大利亞之行，此行重點是建立英國在退出歐盟後和亞太地區新的貿易關係。

在此行中，除了在日本和機器人互動、在新西蘭手捧蜥蜴仔細端詳、說毛利人碰鼻禮好像用頭頂撞他人等等外，約翰遜大臣還有驚人之語：英國"凖備好有可能"要派兵去亞洲、派航母巡航南海等。

圖片版權 Getty Images Image caption 約翰遜在新西蘭之行中手捧蜥蜴仔細端詳。

乍看英國脫歐後要恢復"大英帝國"光輝，但約翰遜此行的焦點一直沒有偏離英國拓展在亞洲地區的經貿的主題，談及軍事和地區安全問題，並沒有真正改變英國二戰後軍事大戰略的意圖，而實際上和經貿問題有直接聯繫：軍貿。

爭奪船艦訂單

英國借助雄厚高科技實力，保持著尖端武器軍火工業在世界上的領先地位，連美軍都花費巨額資金採購英式裝備。

海軍則是英國軍工中的重點企業。英國是目前世界上僅有正在建造（包括下水試航）航空母艦的四國之一（另外三國為：美國、中國和印度）。

目前，英國正在和美國、西班牙、意大利、德國等國的軍工企業等等爭奪有關未來20年裏澳大利亞價值約890億澳元（約650億美元）的新一代海軍艦船的宏大擴軍計劃中的部分訂單合同。

圖片版權 Reuters Image caption 約翰遜在訪問日本時和機器人互動。

這些訂單將影響到英國涉及軍工工業的科研、設計和製造等大批工作崗位，以及英國的經濟。

當然，約翰遜在談及"派軍"一說時，沒有忘記強調維護"以法則為基礎的國際體系"。

亞洲形勢

約翰遜說，英國國防大臣法倫和他一起出席了英國和澳大利亞外交及國防首長年度會議，支持航行自由是英國強化對亞洲關係的方式之一。

圖片版權 EPA Image caption 約翰遜訪問亞洲之行中和新西蘭玩自拍。

約翰遜指出，亞太地區是經濟高速增長的地區，"也是一個有緊張形勢的地區"。英澳雙方討論了朝鮮導彈和核試驗危機，東南亞的恐怖主義威脅，以及英澳美加新5國情報分享協議。

亞洲地區是目前世界上經濟最活躍、增長速度最快的地區，但很多國家在歷史、宗教、領土、海洋權益等問題上長期存在爭議，地區安全不時出現緊張狀態。

正凖備退出歐盟的英國正在試圖拓展與亞洲地區的經貿關係，其世界首屈一指的軍工企業自然不會落後於這一潮流。