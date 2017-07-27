蓋茨讓位 你對新晉世界首富貝佐斯知多少？

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亞馬遜創始人傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）以總財富907億美元超越比爾·蓋茨（Bill Gates），成為世界新首富。

周四，亞馬遜股價上漲2.4%。《福布斯》雜誌報道說，這意味著貝佐斯的財富已經比微軟創始人蓋茨還多7億美元。

今年53歲的貝佐斯擁有亞馬遜大約17%的股份。亞馬遜現在已經是一家價值超過5000億美元的企業。

那麼，你對這名新晉世界首富了解多少呢？

他最近買了一座紡織博物館

圖片版權 Getty Images Image caption 這一博物館很快會被改造成貝佐斯的家用住宅，他也將很快與前總統奧巴馬夫婦、現任總統特朗普的女兒伊萬卡與女婿庫什納等名流成為鄰居。

今年早些時候，貝佐斯出資2300萬美元，在華盛頓購買了一座老紡織博物館。這一博物館很快會被改造成貝佐斯的家用住宅，他也將很快與前總統奧巴馬夫婦、現任總統特朗普的女兒伊萬卡與女婿庫什納等名流成為鄰居。

據說這一消息十分可靠，因為是他旗下的《華盛頓郵報》最先報道的。2013年，貝佐斯以2.5億美元買下了這份華府老牌報紙。

這名新晉首富還在西雅圖和比弗利山莊等地擁有房產。

當然，相比他在火箭科學上的花銷，這簡直是"小巫見大巫"。他說，他目前正在以每年出售10億美元亞馬遜股票的速度，來資助他開發商用載人航天項目。這一項目名為"藍色起源"（Blue Origin）。

貝佐斯喜歡給路人香蕉

Image caption 有報道說，貝佐斯每天在西雅圖亞馬遜總部給路人大約4500隻香蕉。

有報道說，貝佐斯每天在西雅圖亞馬遜總部給路人大約4500隻香蕉。不過，這並不能說明他十分慷慨，因為從數據上看，他對慈善事業的貢獻不及他的一些同伴們。

雖然他和他的家人捐過幾百萬的款項，但有人批評他還不夠慷慨。當然，若與蓋茨和臉書創始人扎克伯格相比，他的這些捐贈顯得十分小額。與其他169名美國富豪不同，貝佐斯還沒有宣佈要將自己的一半的財富捐給社會。

不過，貝佐斯上月似乎在社交媒體上暗示他將在慈善領域涉足更多。他在推特上集思廣益，希望知道如何最有效地回饋社會。一些人笑稱，這叫"次日遞送慈善"。

他是商界英雄，他的弟弟是真英雄

很多人說，貝佐斯的弟弟馬克可謂是真英雄。他此前在紐約從事廣告行業，但現在轉行為消除貧困而努力，還是消防志願者。

在2011年的一次公開演講中，他呼籲人們：如果你可以付出，無論大小，現在就開始做。

對了，馬克似乎很善於幫助別人，你認為他接下來應該幫助誰？

圖片版權 James Duncan Davidson / TED Image caption Mark Bezos is also a volunteer firefighter

貝佐斯癡迷星際迷航

成為首富的一大好處，就是人人都會關注你，有時你也會成為媒體的焦點。這不，貝佐斯在新一集的《星際迷航》中也出演了一個小角色。

不過，你可能很難找到他，因為，他在電影里長成這樣……

圖片版權 Jeff Bezos Image caption 你能認出貝佐斯嗎？

他要人們住在太空

做生意要求人變得實際，但貝佐斯卻還是個未來主義者。

很早以前，他就夢想著建太空旅店和遊樂園。今天，他的夢想變得更大了。

"我想要數百萬人居住和生活在太空，"他去年對媒體說。

圖片版權 Space Florida Image caption 當然，他也想自己嘗試去太空，這也是為什麼他如此熱衷"藍色起源"這一計劃。

他還預測，在未來數百年，人們將把所有的重工業從這個星球上移走，並在太空中挖掘資源，這樣就讓我們的地球變得更加宜居。

當然，他也想自己嘗試去太空，這也是為什麼他如此熱衷"藍色起源"這一計劃。