防彈衣加重兵保護 金正男案捂臉女殺手首進高院

圖片版權 Reuters/AFP Image caption 越南籍女子段氏香（左）和印尼籍女子茜蒂•艾希亞（右）。兩人稱自己受人蠱惑，以為是在參加電視真人秀遊戲。

兩名涉嫌謀殺朝鮮領導人金正恩（Kim Jong-un）同父異母長兄金正男（Kim Jong-nam）的女殺手周五（7月28日）首次進入馬來西亞的高等法院審理程序。

按照程序，嫌疑人將進行抗辯，法院則將設定審判正式開始的時間。

高等法院透露，審判將從10月2日開始。法官稱，除了周五的第一次聽證外，第二場聽證會的時間也已經確定。第一場聽證會上，兩名嫌疑人提出了抗訴。

路透社稱，越南籍女子段氏香（Đoàn Thị Hương）在聽證會上面帶笑容，但印尼籍女子茜蒂•艾希亞（Siti Aisyah）哭了起來，法官要求她們保持鎮靜。

辯護律師一度警告稱擔心出現「有埋伏的審判」（trial by ambush），稱警方可能隱藏證據。

檢察官當天表示，檢方已經追加提供了33份文件以及監控視頻，此外還凖備在審判期間提訊30到40名證人。

圖片版權 Reuters Image caption 越南籍女子段氏香4月離開法院時受到重兵保護。

圖片版權 EPA Image caption 印尼籍女子茜蒂•艾希亞3月在法院受審時同樣受到重兵保護。

法新社稱，這兩名採取冷戰時期刺殺手段（"捂臉殺"）的女子將繼續作無罪辯護。兩名嫌疑人堅稱自己受人蠱惑，以為是在參加電視真人秀遊戲。

印尼籍女子茜蒂•艾希亞（Siti Aisyah）的辯護律師表示，「我希望法官在觀看了監控視頻後對事發時的情況有更多了解。」

越南籍女子段氏香（Đoàn Thị Hương）和印尼籍女子茜蒂•艾希亞（Siti Aisyah）之前已在馬來西亞的法院接受提訊。檢察官指控兩人在今年2月13日金正男從吉隆坡機場凖備搭乘飛機返回旅居地澳門時，向其臉上塗抹VX神經毒劑並致其死亡。一旦被裁定有罪，兩人將被判處死刑。

此案周五在位於馬來西亞雪蘭莪州首府莎阿南（Shah Alam）的高等法庭再次開庭。這家高院外部署了大約200名警力，其中包括武裝警察。兩名嫌疑人在重兵保護下抵達，身穿防彈背心。

圖片版權 AFP Image caption 7月28日，馬來西亞雪蘭莪州首府莎阿南（Shah Alam）的高等法庭外聚集了大量警察。

首爾方面譴責朝鮮官方是謀殺金正男的幕後兇手，但平壤一直否認這一指稱。

這起謀殺案一度在馬來西亞和朝鮮之間引發了激烈的外交衝突。吉隆坡方面驅逐了朝鮮外交官，平壤則禁止在朝鮮的馬來西亞人離境。在馬來西亞同意向朝鮮交還金正男屍體之後，緊張局勢得以緩解，9名在朝鮮的馬來西亞公民以及3名在馬來西亞的朝鮮人獲准回國。

馬來西亞警方仍在追捕4名涉嫌參與謀殺的朝鮮公民，但有說法稱他們已在刺殺發生後迅速返回了平壤。