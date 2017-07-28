東西方教育比拼：父母對孩子投入差距有多大？

圖片版權 Thinkstock Image caption 英國父母似乎是全世界「最不關心」孩子私教的父母

人們說，東方父母望子成龍，而西方父母則更願意給孩子自由成長的空間。這一說法到底對嗎？近日，一組全球數據顯示這一說法雖然不完全正確，但華人確實為子女付出最多，而英國父母對子女的教育投入相對較少。

本周匯豐銀行發佈了《教育的價值：登高望遠》，調查了大中華地區、美國、英國、阿聯酋、印度等15個國家父母對子女的教育經費、時間等投入，以及對出國留學的看法。

調查顯示全球82%的父母都願意為孩子的成功犧牲自我，但香港、台灣還有中國的父母是受訪父母中最願意犧牲假日和娛樂時間來陪伴孩子的。

在金錢上，香港的父母花費最多，達到 13萬美元，比全球平均花費高出近9萬美元。雖然很多父母都考慮送孩子出國留學，但是台灣父母是最想送孩子赴美留學的，比例達到了70% 。 93%的中國父母願意或者已經給孩子支付課外補習班等的費用， 高出全球平均水平30個百分點。

但是青睞課外補習的歐美父母的人數卻不多。在採訪的5國（英國、澳大利亞、加拿大、法國和美國）中，平均只有32.4%的父母在課外教育補習上願意或者花過錢。 英國最少，比例只有23%。

英國的父母也是對子女教育顯得最"不關心"的 父母，僅僅5%的受訪者對孩子的教育有具體的計劃。22%的英國父母考慮送孩子出國留學，這一比例僅高於澳大利亞的父母（17%）。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國家長在高考考場外等待孩子

英國父母的教育投入真的不如華人父母？

從這個調查來看，英國父母對孩子的教育，特別是私教，似乎並不如華人父母那麼關心 。根據《衛報》的報道，只有25%的英國中小學生2016年請過私人輔導。

在倫敦工作的英國小伙子亞歷克斯·亞歷山大說："我們的爸媽似乎對我們沒有很高期待，考試能過就好。一般都是跟不上學校的課程，或者有特殊學習障礙的才會請家教。"

英國《衛報》的報道顯示，38%英國課外的輔導是針對中等教育普通證書(GCSE)，類似於升學考試中的某一門課程的輔導。18%是針對通過文法學校（grammar school）的入學考試的。

亞歷山大說："亞洲人覺得A 是平均（Average） B是差（ Bad），但是我們都覺得 A是極好（Excellent）B是聰明（ brilliant）。我很少聽到父母會為了讓孩子取得A而請一個家庭教師。"

倫敦大學教育學院教授西蒙·馬金森認為，教育體系的不同也是背後原因之一。 "英國不像亞洲國家有配套的學校教育和課後輔導。亞洲的輔導課程幾乎涵蓋了所有教育階段，但是英國主要的教育都在學校完成，父母也把更多的責任寄予學校教育而不是課後補習。"

馬金森說，英國的父母會把孩子送去名校而不是送去知名的補習班。

萊斯特大學教育學院的艾瑪·史密斯教授說，因為絶大多數牛津劍橋的學生都是私立學校畢業，中產階級父母每年支付高額名校學費，就是希望孩子可以通過上名校拿到通向名校的門票。

"即使父母不能送孩子去私立學校，他們也不惜在好的公立學校附近買房。因為雖然很多公立學校不設入學要求，也努力做到公平，但很多學校偏向錄取家住的離學校近的學生，" 史密斯說。

通過這些現象，英國的父母不是比華人父母付出少，而是努力的方向不太一樣。那麼，為什麼華人如此癡迷於課後補習呢？

圖片版權 PA Image caption 多數英國孩子為了通過考試而參與課後補習

背後原因僅僅只是文化和傳統？

馬金森認為，受過中國文化影響的父母，包括日本、韓國、新加坡的父母，認為教育的主導者是家庭，父母要對子女負責。因此即使學生在學校成績很好，父母還是會想給他們提供更多優質的教育。

在英國學習教育學的中國女生朱雪瑩說："家長都是望子成龍、望女成鳳的，誰都不想讓自己的孩子輸在起跑線。看到大家都去補習上課，還有誰能落下嗎？"

在亞洲地區，名師補習班的吸引力不比名校差。TVBS曾經報道過300名台灣家長在名師輔導班前通宵排隊，甚至花錢請代排，只為拿到參加補習班的一個名額。 香港現代教育曾試圖用8500萬的年薪聘請補習名師林溢欣。

在中國，在高考取得好成績是莘莘學子參加補習班的動力。朱雪瑩說："高考就是一分壓好幾萬人，如果別人成績上去了你就等於落後了。所以就算是學好了，很多人也願意去老師家再補習補習。"

圖片版權 Thinkstock Image caption 教育學教授相信如果普通話成為國際主導語言，很多學生會留學中國

那麼未來會怎麼樣？

雖然，從目前的數據來看私人輔導在英國等歐美國家還不留行，但是馬金森確認為這不會是一陳不變的。"隨著越來越激烈的國際競爭，英國的父母一定不甘心落後。如果所有的亞洲孩子都通過私人輔導取得了更好的成績，英國父母的需求也會越來越大，課後補習班也一定會越來越多的。"

《衛報》的調查顯示從2005年到2016年，英國學生請私人家教的數量已經上升了將近40%。在倫敦，有42%的中小學生有家庭教師。

至於留學，馬金森則認為歐美國家家長不太考慮送子女出國留學是因為語言障礙。"現在人們溝通的主要語言是英語，但是當法語流行的時候，很多歐洲人也是去法國留學的。如果人們都開始說普通話，家長也會很欣慰看到他們的孩子去北大、清華讀書的。"

中國教育部2016年的數據顯示已有44萬學生在2016年去中國留學，比2015年增長了11%，比2009年的23萬，翻了一倍。