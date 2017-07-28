半島局勢再次升級 朝鮮發射彈道導彈

圖片版權 KCNA Image caption 朝鮮在7月4日試射了洲際導彈之後，美國敦促聯合國制定更加嚴厲的制裁措施。

美國五角大樓和韓國軍方證實，朝鮮在首爾時間周五晚發射了一枚彈道導彈。這使得半島局勢再次升級。

就在本月早些時間，朝鮮曾首次宣佈成功進行洲際導彈（ICBM）試驗。那次試驗也是朝鮮不顧聯合國禁令進行的一系列導彈試驗中最近的一次。

外界還不清楚該試驗的覆蓋範圍。

韓聯社稱，朝鮮于當地時間23時41分在該國北部的慈江道發射了這枚導彈。

日本內閣官房長官菅義偉表示，導彈飛行了大約45分鐘。這比本月初進行的洲際導彈測試時間要長。

菅義偉還說，導彈落在了日本的專屬經濟海域。該區域並不是日本領海。

各方對朝鮮洲際導彈的打擊範圍眾說紛紜，但有專家說，估計可以覆蓋美國的阿拉斯加。

最新的這次測試是朝鮮2017年進行的第14次導彈測試。

韓國聯合參謀本部隨即表示，已經向總統文在寅及時匯報有關事項，並將在當地時間周六（7月29日）凌晨1點召開國家安全保障會議。國家安全保障會議是韓國國防方面的最高決策機構。

美國五角大樓最新判斷

圖片版權 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 7月4日，朝鮮領導人金正恩慶祝洲際導彈發射成功。

本周早些時候，美國媒體披露，五角大樓的一份秘密報告稱朝鮮將於明年擁有性能可靠的、能夠搭載核彈頭的洲際彈道導彈。

《華盛頓郵報》周二（7月25日）報道稱，這份秘密報告的撰寫方是美國國防情報局（DIA）。報告中的評估結果稱朝鮮擁有洲際導彈的進程將極大加快。其依據之一是，朝鮮最近進行的試射顯示該國的武器專家已經在技術方面獲得了令人吃驚的突破。

美國駐聯合國大使尼基·黑利（Nikki Haley）周二表示，美國和中國關於對朝鮮進行新一輪制裁的談判正取得進展。

"這輪新制裁將非常嚴厲，"黑利說。

朝鮮在7月4日試射了洲際導彈之後，美國敦促聯合國制定更加嚴厲的制裁措施。

這一努力需要在遞交給聯合國安理會之前得到朝鮮主要朋友中國的支持。

中國常駐聯合國大使劉結一回應記者提問時表示，"我們當然正在取得進展。"

黑利在朝鮮進行洲際彈道試射的第二天就像聯合國安理會遞交了啟動新一輪對朝制裁的提議，其中涉及的新制裁措施包括，切斷朝鮮石油供應，禁止朝鮮外派勞工，對朝鮮進行新的空中和海上禁運。