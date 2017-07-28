特朗普任命國土安全部長凱利為白宮幕僚長
- 2017年 7月 28日
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美國白宮內部人員變動持續。總統特朗普周五（7月28日）任命國土安全部長約翰·凱利為新白宮幕僚長。
這意味著，本周捲入洩密爭議的普利巴斯（Reince Priebus）已經遭到特朗普的解職。
特朗普是在推特上做此宣佈的。
「洩密者」
此前，特朗普新任命的白宮通訊聯絡主任安東尼·斯卡拉姆齊（Anthony Scaramucci）將普利巴斯說成是可能的「洩密者」。
特朗普近期對媒體知曉諸多白宮內部事務感到不滿，並誓言要徹查誰是背後的洩密者。
就在每東時間晚五點的一系列推文中，特朗普對凱利大為讚揚。他說，他是「很好的美國人」，又說他是「很好的領導人」。
「約翰在國土安全部的工作十分出色。他是我的政府中真正意義上的明星，」特朗普說。
在第三條推文中，特朗普也說了普利巴斯的好話，並感謝他對白宮作出的貢獻。「我們一道取得了很多成就，我對他感到自豪。」