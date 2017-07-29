朝鮮導彈「已覆蓋美國本土」 半島導彈危機升級

圖片版權 EPA Image caption 7月29日，韓國首爾市民觀看關於朝鮮導彈發射的新聞報道。

朝鮮官方通訊社朝中社（KCNA）周六（7月29日）確認了朝鮮成功進行第二次洲際導彈試射的消息，稱"整個美國本土在朝鮮的射程範圍之內"。

中國外交部周六發佈聲明，稱中方反對朝方違背安理會決議和國際社會普遍意願進行發射活動。中國呼籲朝鮮停止採取可能導致半島形勢進一步緊張升級的行動。

朝中社聲明稱，周四（7月28日）晚間，"火星－１４"型洲際彈道火箭（Hwasong-14）第二次試射成功進行。本月早些時候朝鮮成功試射了一枚同樣類型的洲際彈道導彈。

朝鮮最高領導人金正恩於7月27日下達了進行試射的命令並"蒞臨發射現場指導'火星－１４'型洲際彈道火箭第二次試射，"朝中社說。

7月27日是朝鮮戰爭停戰協議簽署64週年紀念日。

"覆蓋美國本土"

根據朝中社聲明，此次試射的目的在於最終驗證可以攜帶大型重量核彈頭的"火星－１４"型洲際彈道火箭的最大射程等整個武器系統的技術特點。

"火星－１４"型洲際彈道火箭在朝鮮西北部地區發射，最高上升到３７２４．９公里，飛行９９８公里，用時４７分１２秒，落到公海上的目標水域。

圖片版權 Reuters Image caption 朝中社稱金正恩親自下達試射命令並現場指導。

"此次試射假設最大射程、用最大高角發射方式進行……重新驗證了戰鬥部分離後重量戰鬥部在中間區段的姿勢操縱特點，確認了戰鬥部在比實際最大射程飛行條件更嚴酷的高角發射方式中的再入大氣層環境下也正確進行制導及姿勢操縱，在數千攝氏度的高溫條件下保持結構穩定性，核彈頭爆炸操縱裝置工作正常，"朝中社稱。

"這次試射重新確認洲際彈道火箭系統的可靠性，顯示了在任意地區和場所隨時可以突然發射洲際彈道火箭的能力，並清楚地證明整個美國本土在朝鮮的射程範圍之內。"

美國五角大樓稱，這次導彈發射的時間是格林尼治時間7月28日15：41（北京時間23：41）。發射地點是位於朝鮮北部慈江道（Jagang Province）的一座兵工廠。朝鮮在晚間發射導彈非常少見，這個地點此前也從未發射導彈。這說明朝鮮擁有此前並不為人所知的發射場所。

分析：朝鮮導彈可能已經覆蓋紐約

圖片版權 KCNA

詹姆斯·馬丁防擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）資深助理研究員梅莉莎·哈納姆(Melissa Hanham)分析稱，相比7月初的那次洲際導彈試射，朝鮮最新發射的導彈射程更遠，飛得更高。這意味著朝鮮導彈的覆蓋範圍比以前估計的要大，已經可以深入美國腹地。

在朝鮮導彈升空後幾分鐘，美韓日都發佈了跟蹤數據，涉及發射地點、射程、最高點以及飛行時間等參數。雖然最終的分析報告還未完成，但一些關鍵點已經明確。

第一，現有數據顯示，這枚導彈的射程已達到約10400公里。由於這枚導彈通過陸基移動方式發射，因此如果朝鮮從東北部的港口城市羅津（Rason）發射的話，導彈就能達到紐約。

第二，美國報告指這枚導彈的發射地點是朝鮮北部的一家兵工廠，這和此前媒體普遍預測的平安道龜城市（Kusong）不同。還有些不同尋常的是發射時間，當地時間晚上十一點十一分在朝鮮的試射歷史上非常反常。這可能說明朝鮮正在通過部署更多的發射地點和夜間發射來迷惑對手。

中國反應

中國外交部發言人耿爽周六就朝鮮再次發射彈道導彈答記者問。

耿爽表示，中方關注當前事態發展。安理會決議對朝鮮利用彈道導彈技術進行發射活動有明確規定。中方反對朝方違背安理會決議和國際社會普遍意願進行發射活動。

耿爽稱，中方敦促朝方遵守安理會相關決議，停止採取可能導致半島形勢進一步緊張升級的行動。同時希望有關各方慎重行事，防止緊張局勢輪番升級，共同維護本地區和平穩定。

美韓導彈演習

美國國防部官員透露，作為對朝鮮再次發射洲際彈道的回應，美韓軍隊進行了一場實兵演習，演習動用了地對地導彈。

美軍聲明稱，演習中發射的地對地導彈沿韓國東海岸射入韓國領海。

韓國國防部長宋永武（Song Young Moo）稱，韓國正在凖備單方面遏制朝鮮威脅的措施，其中包括加快部署美國提供的薩德系統（Thaad）。

圖片版權 AFP Image caption 朝鮮導彈試射後，美韓軍方進行了實兵演習併發射了地對地導彈。