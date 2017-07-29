華裔警員劉文健過世兩年後 遺孀產下「遺腹子」

圖片版權 NYPD Image caption 紐約警方稱，劉文健和陳佩霞（Sanny）本就有意生子。

紐約華裔警員劉文健（Det Wenjian Liu）兩年前在執勤時被槍殺。兩年後遺孀為其產下一女。

女嬰Angelina是母親陳佩霞（Sanny）通過人工授精孕育而生。32歲的劉文健在2014年12月離世。當晚醫生為其凍精。

紐約警方稱，劉文健和陳佩霞本就有意生子。

華裔警員劉文健和另一位警員拉莫斯（Rafael Ramos）被一名憤怒的非裔美籍槍手槍殺。

紐約警方在臉書上說，劉文健離世第二晚陳佩霞夢見丈夫給她送來一個女兒。

她通過人工授精懷孕。

她說："我告訴朋友'她會是個女兒'。朋友說'不會吧，有連超聲波都還沒查呢。'但被我說中了。"

殺手稱是為了被白人警察殺死的黑人報仇。

圖片版權 Reuters Image caption 華人警員劉文健（左）和警員拉莫斯（Rafael Ramos）被一名憤怒的非裔美籍槍手槍殺。

紐約市長白思豪 （Bill de Blasio）稱，劉先生隨父母從中國來美國時12歲，他為爭取"所有美好的東西"獻出了生命。

約上千名警察出席了劉文健的葬禮。但紐約市長白思豪致辭時，遭遇大量警察"轉身"背對，抗議白思豪在2014年年初時對反警察抗議活動表示同情。

劉文健和拉莫斯被殺前，曾爆發大規模的反美國警察暴力執法的抗議示威活動。