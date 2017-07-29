斯里蘭卡將把漢班托塔港控制權賣給中國

圖片版權 AFP Image caption 斯里蘭卡政府承諾，中國只會將這個鏈接亞洲和歐洲的重要海運航道上的港口用於商業用途。

斯里蘭卡將和中國簽署一單11億美元的協議，屆時中國將控制和開發該國南部的漢班托塔深水港（Hambantota）。

因擔心該港口可能被中國用於軍事用途，這項交易一度被擱置數月。

斯里蘭卡政府表示，這筆交易將有助於償還外國貸款。

政府承諾，中國只會將這個連接亞洲和歐洲的重要海運航道上的港口用於商業用途。

按計劃，該港口將交由中國企業運營，並把臨港土地交由中方開發建設產業園。租期為99年。

這個計劃會驅逐數上千名村民，但政府說會給他們新土地。

自2009年斯里蘭卡結束26年內戰以來，中國向斯里蘭卡的基礎設施投入了數百萬美元。

漢班托達港俯瞰印度洋，將在中國的"一帶一路"（新絲綢之路）中發揮關鍵作用，它將連接起中國和歐洲之間的港口和道路。

該計劃也正受到包括印度和日本在內的地區貿易對手的密切關注。

Image caption 位於斯里蘭卡南部的漢班托達港俯瞰印度洋，將在中國的"一帶一路"戰略中發揮關鍵作用，連接起中國和歐洲之間的港口和道路。

反對者認為中國將此區域變為"殖民地"。他們也擔憂中國海軍會將該港口作為基地。

為了緩解這些擔憂，斯里蘭卡政府宣佈修改協議，把中國企業的股份削減至70％。 官員也保證該港口不會為中國軍方所用。

斯里蘭卡總理周五拉夫·維克雷馬切赫（Ranil Wickremesinghe）對記者說："我們正在給國家一個更好的交待，它對安全沒有任何影響。"

他說這筆交易將有助於斯里蘭卡償還外債。