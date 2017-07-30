吉爾吉斯斯坦總統女兒的「性感」哺乳照引熱議

圖片版權 Aliya Shagieva Image caption 沙基耶娃認為，她的照片引起爭論是因為女性身體被性慾化

吉爾吉斯斯坦總統女兒穿著內衣哺母乳的照片，引發各方有關餵母乳及性慾化的討論。

阿麗亞·沙基耶娃四月上載哺乳照片到社交網絡。她在相片的標題上寫道：「我的孩子需要餵哺的話，我就會在任何時間、任何地方餵哺他。」

沙基耶娃被指行為不道德，令她刪除了這張照片。不過她接受BBC獨家訪問時說，她認為照片引起爭議是因為吉爾吉斯斯坦文化中把女性強烈性慾化。

她對BBC吉爾吉斯語科說：「上天賦予我的身體並非不雅。它有不同功能，目的就是要滿足我寶寶的生理需要，我的身體不應該被性慾化。」

不過，並非只有社交媒體用戶不滿沙基耶娃的做法。她的父母──總統阿爾馬茲別克·阿坦巴耶夫及第一夫人──都因此事感到不快。

沙基耶娃說：「他們真的不太喜歡。他們的反應可以理解，因為父母會比年輕一代保守。」

沙基耶娃在社交媒體非常活躍。她會上載自己的藝術作品、精心拍攝的個人照及家庭照等等。她的照片經常在野外拍攝。

圖片版權 Aliya Shagieva Image caption 沙基耶娃和孩子在野外拍攝

圖片版權 Aliya Shagieva

餵哺母乳是其中一個重復出現的主題。

她說：「當我餵母乳的時候，我覺得我自己把最好的給他。照顧我的孩子、滿足他的需要比他人如何評論我重要得多。」

誰是阿麗亞·沙基耶娃？

古爾諾拉‧卡森瑪比杜娃（Gulnara Kasmambetova），BBC吉爾吉斯語科

阿麗亞·沙基耶娃在比什凱克的高尚區域與丈夫及孩子同住，我在就她家與她進行採訪。

她的圖作及相片貼在牆壁，夫妻給我水果及香草茶。窗台的花盆種著各種香草。沙基耶娃與丈夫都是素食者──在吉爾吉斯斯坦這個以肉類為主食的國家，可算是異數。

在這個經歷蘇聯統治的傳統穆斯林社會中，沙基耶娃很大膽、與眾不同。她坦誠地分享小時候的經歷──父母都非常忙碌，令她小時候感到寂寞。

她亦談及代溝、如何理解父母並與他們作出妥協。「我的媽媽從她的『朋友』收到談及我的訊息……現時我成為人母，我明白我媽媽在養育我的時候經歷了甚麼。」

沙基耶娃一直支持不同的議題，包括提升公眾對唐氏綜合症的小孩的理解、及動物福利等。不過，她並沒有明顯的政治野心。

吉爾吉斯斯坦人民對前兩名總統的子女踏入政治及商業記憶猶新，而這兩名總統都下台了。不過，現總統曾承諾，他的子女不會涉及政治。

圖片版權 Aliya Shagieva Image caption 沙基耶娃愛好畫畫、攝影

吉爾吉斯斯坦是前蘇聯共和國，大部分人口信奉伊斯蘭教。吉爾吉斯斯坦社會風氣保守，不過在公眾餵母乳是被接受的行為。

不少女性會在公園及其他公眾地方餵母乳，不過大部份會嘗試用衣服遮蓋乳房。

當沙基耶娃上載照片時，一些網民認為沒有必要把如此親密的照片放上網；其他則批評她不端莊。

她的照片引起海外注意──遠至歐洲的媒體都有刊登她的照片。不少人在社交媒體上稱讚她打破女性身體的禁忌。

在英國及其他國家，在公眾場所餵哺母乳引發辯論。在英國倫敦，三年前一名女士在克拉里奇酒店（Claridges Hotel）餐廳中餵母乳時，被要求遮掩身體，引起輿論嘩然。

圖片版權 Reuters Image caption 澳洲前參議員拉里薩‧沃特斯（Larissa Waters）五月在國會餵母乳，創下歷史

當BBC不同語言科刊登沙基耶娃的訪問時，網絡上的討論觸及在穆斯林國家有關母乳的文化及習慣。

來自伊朗的女性分享她們在公眾地方餵母乳的壓力及經驗：

一名來自德黑蘭的母親說：「人們注意力都在我身上。我要遮掩孩子及自己的身體，如不然他就會餓肚子了。」

一些人讚揚德黑蘭地鐵最近設置育嬰間。

Image caption 伊朗地鐵一名員工提供這張育嬰間的照片

一名來自喀布爾的阿富汗女士分享了她的故事，她的親屬說媽媽們需要在另一房間餵哺母乳。

「她不能在其他人面前這樣做。假如她這樣做的話，家中長輩會反應強烈。這是個重要議題，但文化正慢慢改變。」

另一名阿富汗女性提到她與嫂嫂購物的經驗。

「我們需要在店中購物，嫂嫂才能在店中餵母乳。她坐在那兒，並用一條大圍巾蓋住自己。」

一名土耳其Facebook用戶說，她比較喜歡在餵母乳時蓋著自己身體。「太多人把乳房性慾化。」

多倫多大學女性及性別研究學者維多利亞‧塔馬塞比（Victoria Tahmasebi）在推特上說：「從資本主義角度看，只要女性乳房被性慾化就能夠賺錢。在公眾地方餵哺令女性乳房不再這樣性感，所以並不能接受。」

沙基耶娃的照片引起哄動。她最後把照片刪除，是因為她父母擔心公眾如此關注她，會對她的家庭造成傷害。不過，沙基耶娃並沒有因此不再發聲，而有關餵母乳的討論亦不會終止。