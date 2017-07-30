朝鮮半島：如果爆發戰爭會是什麼樣？

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮半島局勢緊張，警鐘不斷

朝鮮半島警鐘越來越響亮。專家預計，三年之內朝鮮就有可能研製出飛抵洛杉磯的導彈。特朗普警告，可能和朝鮮發生"很大、很大的衝突"，他的親密顧問也曾表示，"戰略耐心的時代結束了"。如果朝鮮半島真的爆發戰爭，會是什麼樣？BBC《Inquiry》欄目請專家分析。

朝鮮半島已經發生過一次戰爭。那是1950年代，金日成領導的朝鮮（北韓）入侵韓國（南韓）。美國出兵，中國出兵。

六十年過去了，戰爭陰雲再次逼近朝鮮半島。

金日成的孫子、朝鮮領導人金正恩不顧國際社會的警告，反覆試射導彈、核武器。一些專家預測，三年之內，朝鮮導彈將能夠飛抵洛杉磯。美國總統特朗普警告，有可能和朝鮮發生"很大、很大的衝突"。

世界核武大國對朝鮮半島都有興趣，如果再度爆發戰爭，會是什麼樣子呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 1950年代的戰爭給朝鮮半島留下巨大的慘痛和破壞

上次

上一次朝鮮戰爭始於1950年。二戰後，超級大國蘇聯和美國以三八線為界劃定朝鮮半島受降區：蘇聯控制北部，美國控制南部。

6月25日，朝鮮軍隊以反擊為由越過三八線，半島爆發內戰。美國派兵幫助韓國擊退"共產主義的入侵"，韓國首都漢城（首爾）兩個月後即被收復。

但是，美國決定北上統一半島，引起中國警覺。中國志願軍跨過鴨綠江參戰。

原本以半島統一為目標的戰爭幾乎演變為第三次世界大戰：核戰。

三年後，戰爭走入死胡同，沒有和平協議，留下的只有慘痛的傷亡、巨大的破壞。

美國中情局前朝鮮半島事務分析師、現在首爾大學任教的蘇·特裏（Sue Terry） 告訴BBC，朝鮮300萬人喪生，10萬孩子成遺孤，平壤被夷為平地。

1953年7月27日，朝、韓簽署停火協議（不是和平協定）。64年後的今天，從技術層面看，朝鮮和韓國仍然處於戰爭狀態。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝韓之間的非軍事區是世界上軍事化最強的地區之一

失算

伴隨著緊張不斷升級，一些專家相信，"失算"可能讓戰火重燃。

喬治城大學安全研究中心分析員、美軍退役上校麥克斯韋爾（David Maxwell）說，隔開朝鮮和韓國的非軍事區是全世界軍事化最為嚴重的地區之一。

他說，朝鮮有110萬現役軍人，70%派駐在平壤和非軍事區之間。麥克斯韋爾曾經幫助美國制定如果朝鮮再次入侵韓國、美國將作何反應的計劃。

他說，朝鮮軍隊巨大，後備役多達600萬，"依我看，這是世界第四大軍隊。"

麥克斯韋爾說，朝鮮最近的核試驗、導彈試射增加了美國先發制人的可能性。如果金正恩認為特朗普凖備先發制人，可能會下令開戰。"朝軍官兵會得到命令，動用所有武器裝備，給韓國最大程度的打擊和破壞。"

"開戰幾小時之內，朝鮮炮彈、導彈將對韓國狂轟濫炸，主要目標是首爾。"朝鮮導彈五分鐘之內即可抵達首爾。

韓國都市人口2500萬，把這些人都搬去保護區並非易事。

麥克斯韋爾說，"初步傷亡預測是，戰爭爆發第一天就可能有64000人喪生。""這樣程度的痛苦，我們無法想像。"

平壤的目的應該和1950年代相同，部隊向南挺進，迫使首爾接受半島統一、歸屬朝鮮控制。

這也是朝鮮1950年的目標，當時他們可能沒有預計美國會出兵。不過這一次不同，華盛頓有凖備立刻干預、保護韓國。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮軍隊「世界第四大」

增援

德克薩斯安格拉州立大學安全與犯罪司法系研究系教授布魯斯·貝托爾（Bruce Bechtol，曾任五角大樓資深分析師）告訴BBC，美國根本不會允許朝鮮控制首爾。

"衝突爆發第一個星期，（美國）飛行員恐怕睡不成多少覺。"

"（美國）當務之急是，調動空中打擊能力、盡可能阻止（朝鮮）軍隊南下。同時等待重武器增援抵達戰區。"

他說，美軍在戰區的軍事硬件部署將翻一番。朝鮮發功進攻幾分鐘之內，美軍在世界各地的大批軍械將被調往朝鮮半島。從日本到德克薩斯，滿載步兵、坦克、裝甲車、重型火炮等所有必需戰略物資的軍艦將被派往半島附近海域。

美國在朝鮮半島凖備好所有這些軍事物資和裝備可能最長需時三個星期。屆時，將成為軍事衝突的決定性的轉折點。

貝托爾說，朝鮮發動戰爭所需的物資、比如武器彈藥、食品、燃料等等，可能只夠堅持兩到三個星期。這樣，朝鮮的計劃一定是，短期內達到所有目標。

一旦在半島地區完成軍力部署，美國的任務是擊退朝鮮軍隊。貝托爾說，這難度很大。現在朝鮮軍隊的規模與1950年代相比強大了11倍。

不過他說，即使如此，戰爭中誰將獲勝毫無疑問。問題是，一旦朝鮮軍隊在美國打擊之下開始崩潰，事態可能會演變成災難性的。

軍事衝突可能會發展成為核衝突。

貝托爾說，當金正恩和他身邊的5000-7000精銳部隊意識到時間所剩無幾時，他們沒有原因不使用核武器、消滅幾十萬美國人。"依我看，這種情況下，朝鮮最有可能使用幾周前試射的那種導彈。"

使用核武器可能是外卡，但是貝托爾認為，就算不用核武器，傳統戰爭帶來的人員傷亡也將是巨大的。"我給你一個可能的數字：第一個星期內，30到40萬人喪生，包括士兵和平民。"

"三個星期之後，可能達到200萬。"

但是，這還不是終結。因為在這種局面之下，和第一次戰爭不同的是，（美國）恐怕不會允許朝鮮政權存在下去。如果這次戰爭可能會以半島統一告終，過程會是平穩的嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 這一次，美國還會允許朝鮮政權存在下去嗎？

過渡

研究戰爭直接後果的喬治城大學亞洲經濟和政治研究教授巴比納·黃（Balbina Hwang）說，這次朝鮮戰爭更加複雜、更加混亂的階段將是過渡階段。"我們無法知道韓國自己是不是能夠應付。"

曾在美國國務院任職的黃教授說，戰亂中，大約有6000到7000萬人可能會流動。韓國現在大約5000萬人居住在首爾大都市區，人的本能是逃離炮火；此外還要加上將近2000萬"被解放"的朝鮮人，他們可能也會往南逃。

當然，1950年戰爭之後，朝鮮和韓國都重建了。黃教授相信，長遠之內韓朝能夠實現統一，更加令人擔憂的是短期後果。

"毫無疑問，（朝鮮、韓國）有巨大差別。朝鮮人更矮、更瘦。更重要的是，營養不良影響發育，包括身體、精神和感情上的。"

"我們這裏說的是，2000萬（朝鮮）人，過去將近70年間沒能像韓國人一樣成長，"試圖把他們統一起來"將產生巨大的後果"。

以上各種分析、預測，還未把中國和俄國是否決定參戰考慮進去。

所以，朝鮮半島的新戰爭會是什麼樣？唯一可以肯定的是：可怕。