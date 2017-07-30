美軍常年「燒錢」買「偉哥」可有難言之隱

圖片版權 Getty Images Image caption 美國國防部每年要為現役、和退役軍人的醫療福利花費數百億美元。

據報，美軍自2011年花在購買"偉哥"等等幫助勃起的藥物上面的錢都夠買好幾架戰鬥機的了。讓美國國防部這麼"燒錢"，其中必有原因。

美國報紙《軍事時報》稱，美國五角大樓每年都得花上8400萬美元購買治療勃起功能障礙的藥物。

此前，美國總統特朗普說美軍中變性人帶來"巨大醫療成本和破壞性"引發巨大爭議。但依照美國智庫"蘭德公司"去年的估算，美軍為變形服役人員的醫療開支最多讓美軍醫療帳單每年多840萬美元，僅是花在"偉哥"上錢的十分之一。

那問題來了。美國國防部為什麼每年要花那麼多錢買"偉哥"呢？

老兵需要

《軍事時報》同時報道稱，自2011年以來，美軍總共花了2.94億美元購買包括"偉哥"在內的治療勃起障礙的藥物。

這些買"偉哥"的錢夠買幾架戰鬥機了。

僅在2014年，美軍就開出了大約118萬個處方，而且開出的絶大部分都是"偉哥"。那都是哪些人讓美國政府掏錢、不停地服用"偉哥"呢？

據信，美軍中部分現役軍人在服用"偉哥"，但不足吃"偉哥"人數的10%。

絶大多數讓美國政府買單的"偉哥"開給了諸如退役軍人、及其家屬等等這些符合條件的患者，而且這個受益群體人數龐大。

事實上，享受美國國防部醫療福利的人數據信高達大約1000萬人，僅2012年就花掉了520億美元。

眾所周知，勃起功能障礙主要出現在老年人當中。由於這部分退役老兵需要服用"偉哥"，導致這筆費用高昂。

有消息稱，自美軍出兵伊拉克和阿富汗以來，美軍中現役軍人出現勃起功能障礙的患者也呈上升趨勢。

"心理因素"

依據美國"軍隊健康監測"部門2014年的一項研究發現，在2004年至2013年中100248例現役軍人出現的勃起功能障礙病例中，有將近一半都是由於心理因素造成的。

圖片版權 Getty Images Image caption 數據顯示，美軍退役老兵對「偉哥」有強烈需求。

美國退伍軍人事務部發佈的報告顯示，患有"創傷後壓力症"(PTSD)的男性退伍軍人"出現勃起障礙或其它性功能疾病的機率比平民明顯高很多"。

該研究指出，患有"創傷後壓力症"的男性退役戰鬥人員有85%都出現了勃起功能障礙，幾乎是從前線歸來未患任何精神疾病的戰鬥人員人數的四倍。

但另有數據顯示，美軍中從未參展的服役軍人比起打過仗的戰友們而言，反倒更容易患有勃起功能障礙。

當然，很多常見病如心臟病、高血壓和糖尿病等等，都與勃起功能障礙有關。

說到這裏，其實美軍花那麼多錢買"偉哥"和其它"壯陽藥"的原因很簡單：就是要為那些數百萬現、退役美軍男爺們兒的醫療費買單。