反制裁，普京下令755名美國外交官撤出俄羅斯

圖片版權 AFP Image caption 驅逐行動將令美俄互相派駐的外交人員數量相等

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣佈，美國駐俄外交機構的755名工作人員必須離開，以此報復美國對莫斯科加強制裁的決定。

普京於周五（7月28日）作出驅逐外交官的決定，但現在確定的是撤走的人數，這些官員最晚在9月1日必須離開俄羅斯。

這將令美國駐俄外交人員人數減少至455人，與俄羅斯駐華盛頓的外交人員數量相同。

BBC駐華盛頓記者勞拉·比克（Laura Bicker）報導，此次行動被認為是現代歷史上任何一國外交人員被驅逐規模最大的一次。

BBC記者莎拉·林斯福德（Sarah Rainsford）在莫斯科報導，被逐的人數包括了全俄各地美國外交機構當中的俄羅斯僱員。

林斯福德指，美國駐莫斯科大使館以及駐葉卡捷琳堡、海參崴和聖彼得堡的領事館也受到影響。

美國方面表示，這一舉動「不公允且令人惋惜」。

美國國務院一名官員說：「我們正在評估這一限製造成的影響，以及我們將如何回應。」

普京也在宣佈的決定中加入了些許柔和的言辭，表示他不希望施行更多的措施，但同時表示，他不認為兩國關係會在短時間內改善。

普京向俄羅斯電視台表示，在美國的大使館及各領事館工作的有超過1000人，其中「755人必須停止他們在俄羅斯的活動」。

俄羅斯還表示，正在沒收美國外交官員使用的度假物業以及一處倉庫。

普京指出，他可以考慮採取更多的措施，但是他說：「至今天為止我不想那樣做。」

他還以敘利亞南部的「衝突降級區」為例，指這是合作帶來實質性成果的範例。

不過，在兩國大體關係上，普京指：「我們已經等得足夠久，希望情況或許會好轉。」

「但似乎即使狀況會改變，也不是短期內。」

美國實施的新制裁是針對俄羅斯在2014年對克里米亞半島的吞併，以及對美國大選的干預。

12月，奧巴馬政府下令，收回兩名俄羅斯外交官的住宅大院，並驅逐35名俄羅斯外交官，作為對美國民主黨和希拉里·克林頓（Hillary Clinton）競選陣營受到黑客攻擊的回應。

圖片版權 EPA Image caption 俄羅斯已經禁止美國外交人員再使用此處位於莫斯科市郊的別墅

圖片版權 EPA Image caption 俄羅斯還將收回莫斯科一處由美國外交人員使用的倉庫

雖然白宮反對，但美國對俄羅斯實施的新制裁提案在國會兩院以壓倒性優勢通過。

美國情報機構相信，俄羅斯曾試圖左右美國大選，使之對特朗普有利，目前美國國內正在進行多項調查，了解特朗普陣營是否有人曾與俄羅斯合謀。

俄羅斯一直否認介入過美國大選，特朗普則堅稱從未與俄方共謀。