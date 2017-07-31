洛杉磯辦奧運請巴黎「你走先」

圖片版權 Google Image caption 巴黎曾在申辦2012年奧運會上敗給倫敦，現在和洛杉磯「搭伙」分別主辦2024和2028年奧運會。

在僅剩的兩座申辦下兩屆奧運會的城市中，洛杉磯凖備先"出牌"，將宣佈主辦2028年夏季奧運會，把2024年奧運推給巴黎。

國際奧委會在今年六月曾遭遇尷尬境地。本來想未雨綢繆的國際奧委會還是被現實打了個措手不及：國際奧委會投票決定要一次公布未來兩屆奧運會的主辦城市，結果發現全世界想申辦奧運的就倆城市：巴黎和洛杉磯。

結果巴黎和洛杉磯輕而易舉地拿到了申辦權，留給外界的疑點不過是誰先主辦而已。

現在洛杉磯即將在英國夏令時凌晨一點召開新聞發佈會，正式宣佈自己同意主辦2028年的夏季奧運會。

有消息人士向BBC透露說，洛杉磯同意接受主辦2028年奧運會的理由很簡單，算來算去，後主辦奧運比先在2024年主辦奧運要更有經濟收益。

國際奧委會希望洛杉磯和巴黎這兩個"難兄難弟"能在九月前商量出個結果，否則國際奧委會就自行投票，選出哪個、哪個就主辦2024年奧運會。

當時洛杉磯奧組委負責人瓦瑟曼似乎就在給巴黎遞話。他說："我們從來就沒只想過2024年的奧運會。"

但後來他們的發言人馬上對BBC說："洛杉磯也是主辦2024年奧運的理想城市，我們並沒有在這個問題上讓步。"

巴黎強調他們得先來，因為凖備建奧運村的那塊地兒在2024年後就沒法用了。

洛杉磯力爭要辦一次"節儉型"奧運會，他們辯稱奧運用的著的設施都是現成的。不過巴黎慘點兒，巴黎需要狠花一大筆錢搭建多個造價昂貴的場館。

Image caption 英國奧運選手利德爾曾在1924年巴黎奧運期間拒絶在周日參加比賽。

當初申辦城市就剩下洛杉磯、和巴黎這麼倆城市了，本打算一起競爭的布達佩斯、漢堡和羅馬都自己宣佈退出了。

BBC體育記者卡普斯迪克分析認為，其實這算是巴黎贏了這個回合。巴黎如果主辦2024年奧運會的話，相當於玩兒了一回"百年重現"。1924年的5月到7月間，巴黎曾主辦了第八屆夏季奧林匹克運動會。

而洛杉磯似乎更看重賺不賺錢。這座城市和奧委會算賬後得出結論，國際奧委會還是願意等到2028年。

至於退出奧運申辦的波士頓、漢堡、羅馬和布達佩斯來說，他們最"肝兒顫"的不僅是主辦奧運會要花超多錢，而且還不得人心。

對於國際奧委會來說，頭等大事就是必須想法子吸引全球的各個城市動辦奧運的念頭。

不過事情發展到這地步，國際奧委會也只能走著看。