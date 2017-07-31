履新才10天 斯卡拉姆齊「被總統炒魷魚」
- 2017年 7月 31日
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10天前才履新的白宮通訊聯絡主任斯卡拉姆齊周一（7月31日）"被總統炒魷魚"。
美國媒體報道說，這一決定是特朗普的新白宮幕僚長凱利建議總統作出的。
斯卡拉姆齊於7月21日履新。這也意味著，他可能是美國歷史上職業生涯最短的白宮通訊聯絡主管。
斯卡拉姆齊白宮職業生涯的終結，源自於他上周與《紐約客》的一次採訪。在那次訪問中，斯卡拉姆齊的不雅言語和對白宮前幕僚長普裏巴斯（Reince Priebus）的指責讓白宮十分尷尬。
「白宮沒有混亂」
白宮近期頻繁的人士變動和媒體報道的內部鬥爭，也使得總統特朗普出面回應。在周一的一條推文中，特朗普說：「白宮沒有混亂」。
不過在過去兩周，白宮新聞發言人肖恩·斯派塞（Sean Spicer）和特朗普的幕僚長普裏巴斯相繼離職。前者因對斯卡拉姆齊的任命不滿而辭職；後者據報與斯卡拉姆齊不合而離開。
白宮在隨後的一份聲明中確認了這一消息，並稱斯卡拉姆齊之所以離開，是為了讓新上任的幕僚長凱利能夠更好地組建自己的團隊。
但斯卡拉姆齊此前向外界表示，他並不匯報給幕僚長，而是直接向總統匯報。