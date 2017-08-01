美參議員建議華府通過限制中國投資向朝施壓

圖片版權 Getty Images Image caption 在一封致特朗普的信函中，舒默要求總統通過美國外國投資委員會（CFIUS）來向北京進行經濟施壓。

美國最高級別的民主黨參議員查爾斯·舒默（Charles Schumer）周二（8月1日）敦促總統特朗普通過阻止中國在美投資來讓北京"幫助停止朝鮮具有威脅性和不穩定的行為。"

在一封致特朗普的信函中，舒默要求總統通過美國外國投資委員會（CFIUS）來向北京進行經濟施壓。

此前，朝鮮在首爾時間上周五晚試射了一枚洲際彈道導彈。這使得半島局勢再次升級。朝鮮稱，平壤的導彈已經能夠抵達美國。

舒默在他給特朗普的信函中寫道，美國應當"停止批准所有中國實體在美國的兼併和收購（項目）。"

對中國施加經濟壓力

圖片版權 Reuters Image caption 蓬佩奧(Mike Pompeo)上周說，長期來看，美國最大的安全挑戰來自中國，而非俄羅斯。

"我的分析認為，除非美國對中國施加更大的經濟壓力，中國不會威懾朝鮮，"舒默還寫道，"美國必須對中國政府釋放出明確的信息。"

華盛頓的CFIUS隸屬美國財政部，這一機構對外國資本在美進行兼併和收購交易進行審查。在奧巴馬政府時期，一些中國企業因未通過該機構審查，最終無法完成在美國的交易。

此前，共和黨的參議員，參議院情報委員會成員康寧(John Cornyn)在六月呼籲CFIUS因中國而進行改革。他的理由是，中國會很快彌補其與美國軍事技術的差距。

此前，美國中情局局長麥克·蓬佩奧(Mike Pompeo)在接受保守派媒體《華盛頓自由燈塔》（Washington Free Beacon）的高級編輯比爾·格茨（Bill Gertz）採訪談到中國收購美國科技企業的現象時說："如果你仔細觀察，他們或許要麼試圖竊取我們的東西，要麼確保他們可以打敗我們，而且通常是兩者兼有之。"

不過，康寧似乎並不同意舒默建議美國通過CFIUS向中國施壓，讓中國對朝鮮問題更加強硬的建議。他說，通過CFIUS的這一做法並不一定能夠達到預期的效果。

"CFIUS是一個國家安全的工具，旨在確保外國政府不通過高科技投資竊取我們的領先技術，"他在參議院的辦公室外表示。