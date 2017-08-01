蒂勒森：朝鮮局勢不怪中國 美希望與朝對話

你的器材不支持播放多媒體材料 美國國務卿蒂勒森：美國並不尋求朝鮮的政權更迭（英文）

美國政府周二（8月1日）表示，華盛頓並不尋求朝鮮的政權更迭，半島局勢發展成今之局面也不怪中國。

"我們並不是你們的敵人，"國務卿蒂勒森在談到朝鮮問題時這樣說，在某個時刻，美國還希望與朝鮮展開對話。

不過，蒂勒森的這番言論顯然並不受總統的認同。共和黨資深參議員格萊厄姆（Lindsay Graham）說，特朗普總統將與朝鮮交戰作為一種選項。

平壤方面在最新的一次導彈發射中聲稱，朝鮮的導彈已經可以抵達美國。半島局勢也隨之再次緊張。

圖片版權 Reuters Image caption 平壤方面在最新的一次導彈發射中聲稱，朝鮮的導彈已經可以抵達美國。半島局勢也隨之再次緊張。

"不是你們的敵人"

"我們並不尋求政權更迭，我們也不尋求政權倒塌，我們不尋求半島快速統一，我們也不找借口往38線以北派送軍隊，"蒂勒森說。

"我們並不是你們的敵人，我們也不是你們的威脅，但你們給我們構成了無法接受的威脅，我們需要加以回應。"

在美朝關係中，中國的角色也一直引人關注。特朗普總統不斷批評中國，說中國在朝鮮問題上做得還不夠。

「不怪中國」

圖片版權 Xinhua Image caption 中共中央政治局常委劉雲山2015年在朝鮮訪問，並會見了朝鮮最高領導人金正恩。

但蒂勒森的說法恰與總統的相反。他說："如今的朝鮮局勢只怪朝鮮"。

"但是，"他說，"我們相信因為這一重要的經濟活動，中國（與朝鮮）有著特殊和獨特的關係，也可以通過別人無法做到的方式來影響朝鮮政權。"

在談到中美關係時，蒂勒森還表示，中美兩國關係正處於一個關鍵時刻。

蒂勒森的最新發言是否有助於改善朝鮮局勢，現在還有待觀察。資深的共和黨參議員格萊厄姆透露，總統特朗普對曾他說，若平壤繼續發展其核武項目，且能夠打到美國，美朝兩國將必有一戰。

朝美交戰？

"他這樣對我說。我相信他，"格萊厄姆對美國媒體表示。"若需要通過戰爭來停止（朝鮮），那戰爭將在那兒開打。若數千人死亡，他們將死在那兒。他們不會死在這裏。特朗普這樣當面對我說。"

不過，從現在的局勢來看，朝鮮尚未達到能夠對美國構成如此之威脅的境地。專家們表示，朝鮮的許多導彈並不能精凖地對凖目標。

但另一些專家相信，以目前的速度，平壤可能在未來五至十年內發展出精確攻打美國的能力。