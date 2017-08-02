印尼將引渡逾百名中國籍網絡詐騙疑犯

圖片版權 AFP Image caption 目前未確認被引渡疑犯當中是否有台灣人

印度尼西亞將引渡153人，其中大部分為中國公民，他們被指控以中國境內人士為目標，網絡詐騙達數百萬美元。

警方指，這些團伙將運作地定在中國境外，是為了逃避北京當局的偵查。

目前未有明確消息確認，被引渡疑犯當中是否有台灣人。

這群人被指控偽裝成中國司法人員聯絡受害人，要求支付金錢換取法律援助，以這種方式騙取了超過4.5億美元。

中國政府已聲言要制止電話詐騙犯罪，當局官員指此類犯罪已經導致多名受害人自殺。

境外運作

法新社引用印尼警方的話指，這一犯罪團伙從2016年底開始運作，但沒有以印尼境內人士為目標。

收到中國當局舉報後，印尼警方拘捕了有關人員，警方發言人裏旺托（Rikwanto）表示：「我們正在展開緊張的調查，目前正與中國警方協調引渡事宜。」

該團伙分佈在印尼的多個地點，成員包括電腦專家，負責收集受害人信息以及開發通訊系統以聯絡到他們。

圖片版權 Xinhua Image caption 去年，肯尼亞、馬來西亞、亞美尼亞和柬埔寨將涉嫌跨國界電信詐騙的嫌犯送到中國大陸，其中包括一些台灣公民。

法新社指，當中的中國公民於周末期間在雅加達、泗水和巴厘島等地被捕。

雅加達警方發言人尤渥諾（Argo Yuwono）指，行騙者和受害人都是中國人，只不過詐騙團伙是在印尼運作。

其中有部分中國籍人員據稱是沒有有效證件進入印尼境內，警方正在進行進一步調查。

近年，針對中國境內人士的網絡犯罪越來越多地在中國境外運作，主要是東南亞地區，而北京當局則越發強調要求將嫌疑人引渡至中國。

去年，馬來西亞將67名詐騙案疑犯引渡至中國大陸，其中有45名台灣人，雖然台灣多番抗議和派人員前往進行協查和磋商，但北京仍然堅持，疑犯將按照中國大陸法律懲處。