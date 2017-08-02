印尼將引渡逾百名中國籍網絡詐騙疑犯

  • 2017年 8月 2日
This photo taken on July 31, 2017 shows an Indonesian policeman (in black) standing guard next to Chinese nationals who were arrested for alleged cyber fraud in Jakarta. Indonesia will deport 153 Chinese nationals arrested for alleged involvement in a multimillion-dollar cyber fraud ring targeting wealthy businessmen and politicians in China, police said on August 1 圖片版權 AFP
Image caption 目前未確認被引渡疑犯當中是否有台灣人

印度尼西亞將引渡153人，其中大部分為中國公民，他們被指控以中國境內人士為目標，網絡詐騙達數百萬美元。

警方指，這些團伙將運作地定在中國境外，是為了逃避北京當局的偵查。

目前未有明確消息確認，被引渡疑犯當中是否有台灣人。

這群人被指控偽裝成中國司法人員聯絡受害人，要求支付金錢換取法律援助，以這種方式騙取了超過4.5億美元。

中國政府已聲言要制止電話詐騙犯罪，當局官員指此類犯罪已經導致多名受害人自殺。

境外運作

法新社引用印尼警方的話指，這一犯罪團伙從2016年底開始運作，但沒有以印尼境內人士為目標。

收到中國當局舉報後，印尼警方拘捕了有關人員，警方發言人裏旺托（Rikwanto）表示：「我們正在展開緊張的調查，目前正與中國警方協調引渡事宜。」

該團伙分佈在印尼的多個地點，成員包括電腦專家，負責收集受害人信息以及開發通訊系統以聯絡到他們。

圖片版權 Xinhua
Image caption 去年，肯尼亞、馬來西亞、亞美尼亞和柬埔寨將涉嫌跨國界電信詐騙的嫌犯送到中國大陸，其中包括一些台灣公民。

法新社指，當中的中國公民於周末期間在雅加達、泗水和巴厘島等地被捕。

雅加達警方發言人尤渥諾（Argo Yuwono）指，行騙者和受害人都是中國人，只不過詐騙團伙是在印尼運作。

其中有部分中國籍人員據稱是沒有有效證件進入印尼境內，警方正在進行進一步調查。

近年，針對中國境內人士的網絡犯罪越來越多地在中國境外運作，主要是東南亞地區，而北京當局則越發強調要求將嫌疑人引渡至中國。

去年，馬來西亞將67名詐騙案疑犯引渡至中國大陸，其中有45名台灣人，雖然台灣多番抗議和派人員前往進行協查和磋商，但北京仍然堅持，疑犯將按照中國大陸法律懲處。

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