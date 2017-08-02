洛杉磯警局:中國總領館襲擊者為亞裔男子 年齡名字不明

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中國駐美國洛杉磯總領事館周二（8月1日）早上發生一宗槍擊案，一名亞裔男子在領館門外前掃射多槍，然後吞槍自殺。

洛杉磯警局發言人對BBC中文網說，現時只確定槍手為亞裔男子，未知道他的年齡、名字。

「他們（到場時）在車廂中找到一名亞裔男子，有自己造成的槍傷。當場被證實死亡，這就是我們現知的事實。」

「案件調查仍然在進行中。」

當地媒體：槍手為華裔男子

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根據《星島日報》報道，槍手為一名60多歲的華裔男子，他駕駛一輛銀灰色豐田凱美瑞，在領事館門外掃射多槍。

報道指，現場可見最少有七枚子彈從玻璃窗射入，而另外有幾枚子彈打在外牆及門牌。

《僑報網》報道指，槍手一共發射18枚子彈。

總領館：嚴重關切事件

圖片版權 AFP Image caption 槍手現場證實死亡

中國總領館發表聲明指極度關注事件。

「今天發生了不明槍手槍擊我總領館事件，我們對此表示嚴重關切，已要求美方採取一切必要措施，確保總領館辦公地點和外交人員安全，同時，盡快查明有關事件的具體情況。」