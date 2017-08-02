美國將對俄羅斯進行「充滿缺陷」的新制裁

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普與普京上月在德國G20期間舉行會談。

儘管將之稱為"充滿缺陷"，美國總統特朗普周三（8月2日）簽署了對俄羅斯的新一輪制裁議案，懲罰俄國涉嫌在去年干涉美國大選。

這一最新生效的法案同時也對伊朗和朝鮮施加制裁。

俄國否認對美國大選進行干預，特朗普也否認因與俄國共謀而贏得選舉。被指涉事的一些個人也在新的制裁名單上。一些實體和個人在美國境內的資產將被凍結，美國公民也將禁止與他們往來。

此前，該法案在參眾兩院投票時幾乎全票通過。若特朗普試圖修改該法案，也要通過國會的批准。

雖然簽署了法案，但特朗普並不高興，他指責美國國會過渡行使權力。

在此之前，莫斯科通過驅逐755名美國駐俄外交官報復美國的新一輪制裁。

包括德國在內的一些歐洲國家也對美國的新制裁表達不滿。這些國家認為，新制裁也可能懲罰到一些與俄國有商業合作的企業，比如限制它們從美國的銀行獲得金融服務。

"普京讓美國國會更團結"

圖片版權 Reuters Image caption 共和黨的參議員格萊厄姆讚揚了這一法案的通過，並說普京讓美國的國會更加團結。

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）警告說，新制裁可能對歐盟能源安全利益造成"意外的單方面影響"。

在簽署《以制裁反擊美國敵人法案》（Countering America's Adversaries Through Sanctions Act）時，特朗普總統還附上了一份聲明，將該法案描述為"極度有缺陷的"。

他還指美國國會過度行使其憲法權利。"相較國會，作為總統，我可以與外國達成更好的交易，"他說。

共和黨的參議員格萊厄姆讚揚了這一法案的通過，並指出特朗普的選項有限，因為即便他否決，國會議員的投票也會讓這一法案通過。

"普京總統做了美國無人能做的事情。他讓國會變得更加團結，"格萊厄姆對CNN表示。

俄國的政客批評特朗普未就這一制裁法案與美國國會"較勁"。