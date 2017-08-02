涉嫌在德擒「貪官」 越南情報官遭德國驅逐

圖片版權 AFP Image caption 報道指，在被綁前，鄭春成已在德國申請政治避難，但審核仍在進行之中。

德國外交部周三（8月2日）宣佈，聯邦政府已經要求越南駐柏林使館的一名情報官員在48小時內離境。

這名情報官被指上月在柏林動物園參與綁架越南前國有石油公司高層鄭春成（Trinh Xuan Thanh）。

"在德國領土上綁架越南公民鄭春成史無前例，也是對德國法律與國際法的嚴重違反，" 德國外交部發言人舍費爾（Martin Schäfer）表示。

報道指，在被綁前，鄭春成已在德國申請政治避難，但審核仍在進行之中。

前一日，德國聯邦政府召見了越南駐德大使，並警告稱此案可能給兩國關係帶來十分負面的影響。

越共反腐

圖片版權 AFP Image caption 越南近年致力於和中國類似的高調反腐行動

今年51歲的鄭春成系越南國營石油天然氣公司的前高管。此前，他被越南方面指因在任職期間涉嫌腐敗，從而讓公司蒙受1.5億美元的損失。

去年9月，越南政府向鄭春成發出了國際通緝令，當局也開除了他的黨籍。

越南媒體報道說，鄭春成已經於本周一回國自首。

越共當局針對越南石油天然氣公司的調查已經牽扯出多名政府官員和公司高管。該公司的另一名前高管丁羅升於今年早些時候被越共驅逐出政治局——該組織是越南權力最大的決策機構。

德國是越南在歐盟最大的貿易伙伴。在這起風波前，歐盟正考慮與越南達成自由貿易協定。