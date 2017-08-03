澳洲校園一月內再現辱華標語 根源何在

圖片版權 Supplied Image caption 悉尼大學校園內的爭議性塗鴉，上有「殺掉中國人」的字眼和納粹標誌。

澳大利亞聯邦政府屬下的特別廣播服務公司SBS（Special Broadcasting Service）報道稱，悉尼大學開學第一天，有學生在廁所牆壁上發現了"KILL CHINESE"（殺掉中國人） 的文字以及納粹標誌。

有學生稱，在該校留學生活動室男廁所的牆壁上帶有上述字樣的塗鴉，並且還附帶了象徵納粹的標誌。這一塗鴉還出現在該校商學院大樓的洗手間內。這兩處地點經常有中國留學生經過。

悉尼大學學生會在其臉書以及官網針對該事件發佈聲明，稱該校學生會不容忍任何形式的種族主義，並且已經迅速同校園保安清除了他們所發現的全部塗鴉。他們還呼籲學生如果在校園任何地點看到這類塗鴉，要盡快通知校方。

圖片版權 Poppy Wang Image caption 發現塗鴉的洗手間

悉尼大學校方發言人表示，尚不知道誰應該對此負責，但這看上去是個人行為。

這是一個月來澳大利亞校園發生的第二期辱華標語事件。上周，墨爾本大學、蒙納士大學等學校校園出現"禁止中國學生進入，否則面臨被起訴和驅逐出境"的海報，引起華人社區高度關注，中國外交部發言人甚至對此作出回應。

7月25日，中國外交部發言人陸慷主持例行記者會時稱，已注意到向相關報道並希望澳有關方面盡快妥善處理此事，切實維護中國在澳留學生的人身安全、尊嚴與合法權益。

墨爾本大學官方聲明表示，學校將宣傳單複印件和校園監控錄像的圖像提供給了警方，校方絶不容許仇視與偏執行為。

中國學聯副主席："校方沒有盡快行動"

悉尼大學中國學聯副主席Poppy Wang接受BBC採訪時稱，這起塗鴉事件讓自己感到不安。

她說，"和我談及此事的大多數人都感到很悲哀。我們到這裏學習，不應該受到這樣的對待。"

"他們都很熱愛這個國家（澳大利亞），真的不願意再看到這種東西（辱華標語）。"

Poppy Wang表示，對於校方在發現該標語兩天後才進行清除感到失望。"校方沒有盡快採取行動"。

爭議

目前校園海報事件當事人動機未明，但澳洲廣播公司（ABC）皇牌電視時事節目《四角》6月份曾披露，有當地華人同中國僑民試圖影響澳洲政壇。堪培拉政府隨即要求檢查相關行為，同時防止外國政府干涉內政和法律。中國當時批評有關報道"毫無根據"，系"惡意炒作"。

到6月底，澳洲政府公布2016年人口普查結果顯示，過去五年新移民最主要來源於中國大陸，中文普通話已成為澳大利亞第二大語言，中文廣東話排第四。

本月1日，悉尼智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）的中國專家瓦拉爾（Merriden Varrall）在《紐約時報》撰文提到，據說中國特工在監視中國學生，並報告那些不恪守共產黨路線的人。另一個令人不安的趨勢是，15萬中國留學生中有很多正把支持北京的立場帶入教室，扼殺辯論和開放性。

文章引用了堪培拉大學中國學生學者聯合會會長盧露頻的例子。盧露頻表示，如果聽說中國學生在組織反對北京的抗議活動，她會毫不猶豫地向中國大使館的官員報告。